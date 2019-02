La nueva ‘Pantera Rosa’ de Sergio Pérez en la F1

La Escudería SportPesa Racing Point reveló su monoplaza para la Temporada 2019

Atrás quedó Force India para darle paso a SportPesa Racing Point F1 Team en la Temporada 2019.

Después de los problemas económicos que atravesaron el año pasado, ahora el control lo tomó Lawrence Stroll, quien decidió darle un volante a Sergio Pérez y a su hijo, Lance.

El día de hoy se presentó el primer monoplaza en la historia del equipo, quienes dejaron en claro que no olvidaron de los colores de su antecesor.

Look at this beauty – our SportPesa Racing Point car!



Welcome @SportPesa – now it's time to #MakeItCount!

Our 2019 look is here! #WeAreReady #NewEra pic.twitter.com/ZfsyijL42o