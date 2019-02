La vida secreta y los trabajos desconocidos de Rami Malek, el actor favorito de los Oscar

El primer papel en el cine de Rami Malek fue el del Faraón Ahkmenrah en la saga Noche en el Museo junto a Ben Stiller. A partir de 2010 Malek sumaría varios papeles secundarios en películas de renombre, lo cual auguraba un gran futuro para él. Interpretó a un vampiro en la segunda parte de Crepúsculo, participó en el remake de Oldboy (y repitió con Spike Lee en Da Sweet Blood of Jesus), y también estuvo en Need for Speed junto a Aaron Paul, y The Master de Paul Thomas Anderson.