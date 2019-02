Lady Di y su cuñada, la princesa Ana, no podían ni verse

Falleció hace más de veinte años, pero Diana de Gales sigue siendo uno de los personajes favoritos de los documentales, revistas y tabloides británicos. A cuenta de su malogrado matrimonio con el príncipe Carlos, su trágico accidente de coche, o su elegante guardarropa, raro es la semana en la que su nombre no figura en cabeceras como Tatler o The Daily Mail. Esta vez, sin embargo, es la poco conocida relación que tuvo con su cuñada, la princesa Ana, la que ha acaparado el interés de la audiencia británica.

Según Paxman on the Queen’s Children, un documental sobre los hijos de Isabel II que se emitió noche en el canal británico Channel 5, las dos princesas tuvieron una relación de lo más fría y complicada. “Si Ana está allí, entonces yo no iré”, se revela que dijo en una ocasión Diana. Richard Kay, un periodista especializado en la familia real, es uno de los expertos que interviene en el documental. “A la princesa Ana no le gustaba Diana. Desaprobaba el modo con el que se manejaba durante sus compromisos públicos, y la manera en la que sacaba provecho de las cámaras y los medios para promocionarse a sí misma”, explica. Ana de Inglaterra, por el contrario, “tenía un enfoque más tradicional de la monarquía y sus compromisos”. Su cuñada, más joven y moderna que ella, logró eclipsarla.