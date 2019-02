Loayza pondrá en debate apertura para candidatos a la presidencia de Bolívar

Será un analisis del directorio celeste a petición de los socios. La gestión de Loayza termina a final de año y el titular afirmó que se va tranquilo por todo lo conseguido en diez de mandato en su club.

La era de Guido Loayza dentro Bolívar llegó a su fin. El actual titular celeste sabe que hasta fin de año estará a la cabeza de la academia, por lo cual, indicó que se colocará en debate la apertura de la candidatura para la presidencia del club paceño.

“El tema hay que discutirlo con el directorio, yo no estoy de acuerdo, no creo que cualquiera sin ninguna antigüedad puedan presentarse a ser candidato al club Bolívar, no me parece bien, hay que analizarlo. Sin embargo, se colocará a un debate con el directorio”, afirmó Loayza a DIEZ.bo.

La sugerencia de abrir la candidatura a cualquier hincha de Bolívar, se propuso durante la pasada asamblea de socios, donde los hinchas solicitaron que a fin de año haya una variedad de postulantes a la cabeza del club celeste.

El directorio de Loayza, llega a su fin después de estar al frente de la academia por diez años, ahora a meses de acabar su gestión, Loayza afirmó que se va de Bolívar tranquilo por haber cumplido con su club.

“Estoy tranquilo, estoy con una agenda bastante cargada, quiero irme dejando las cosas en orden, estoy trabajando en eso, quiero dejar una buena base. Me voy después de dejar una cantidad de éxitos deportivos e institucionales”, finalizó Loayza.

Fuente: diez.bo