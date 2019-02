MacLean se clasifica a su séptimo PGA Tour Latinoamérica de golf

bst

El golfista boliviano Sebastián MacLean accedió al PGA Tour Latinoamérica por séptima ocasión y este año competirá en una veintena de torneos del circuito con el objetivo de terminar dentro de los primeros cinco puestos de la clasificación general y de esta manera entrar al Web.com Tour de Estados Unidos.

MacLean, quien el año pasado estuvo cerca de ingresar al Tour Europeo de esta gestión, obtuvo su membresía del torneo latinoamericano en el Clasificatorio de Río de Janeiro, Brasil, donde terminó entre los primeros 11 puestos que daban ese premio.

Jugó de martes a viernes de la anterior semana en el Campo Olímpico, donde participaron otros 90 golfistas.

Se disputó a 72 hoyos y el boliviano, quien es profesional desde 2012, acabó noveno con 283 golpes. “Estoy contento por los resultados, que eso es importante para el equipo, para poder planificar una temporada, pero más importante es que me siento feliz por cómo me siento, soy un jugador mucho más maduro, ya no soy un chiquillo que va a ir al PGA Tour”, indicó.

Justamente en 2012 debutó en esta gira internacional y lo hizo de manera continua hasta 2017. El año pasado no compitió porque se enfocó en los clasificatorios al Tour Europeo.

Los torneos en los que participará en la primera mitad del año son los siguientes: comenzará con el Buenaventura Classic de Hato, Panamá (del 27 al 30 de marzo), luego tendrá tres en abril, el Molino Cañuelas Championship de Buenos Aires, Argentina (del 11 al 14), el Abierto de Chile en Santiago (del 18 al 21), y el Abierto OSDE de Córdoba, Argentina (25-28).

Continuará su gira con otros cuatro campeonatos en mayo: el Puerto Plata Open de República Dominicana (del 2 al 5), el Jamaica Classic en Montego Bay (16-19), el Abierto Mexicano de Golf en Tijuana (23-26) y el Bupa Match Play en Playa del Carmen, México (del 30 de mayo al 2 de junio).

Más adelante se dará a conocer la segunda mitad del calendario del PGA Tour. “El objetivo es quedar entre los cinco mejores de la gira y ganar un torneo. Estando entre los cinco mejores me clasificaré al Web.com Tour de 2020, que es la antesala del PGA Tour de Estados Unidos, el circuito más importante del mundo”, recalcó MacLean.

Un dato muy importante es que MacLean no será el único boliviano en la gira latinoamericana, sino que también habrá otro golfista nacional, el cochabambino José Luis Montaño, quien por primera vez jugará a este nivel.

“Es histórico para el país porque por primera vez habrá dos bolivianos. José es nuestro mejor amateur y logró clasificarse, entrará como novato. Es muy buen jugador, los dos vamos a dar pelea y poner a Bolivia en alto”, señaló MacLean.

Montaño obtuvo su membresía en el Clasificatorio de Buenos Aires, donde obtuvo la cuarta casilla con 278 golpes.

El cruceño, luego de realizar la pretemporada en su tierra —desde mediados de diciembre del año pasado hasta enero— y trabajar con su entrenador de golf, el venezolano Víctor Fookes, en Santiago de Chile previo a jugar el clasificatorio en Brasil, continuará con su preparación en el país.

Está previsto que desde este viernes hasta el domingo Fookes trabaje con MacLean en Santa Cruz.

Ficha

Nombre: Sebastián MacLean Velásquez

Nacimiento: Santa Cruz, 15 de julio de 1989

Inicios: Comenzó en el golf a sus tres años. Hasta 2011 jugó como aficionado, instancia en la que conquistó más de 100 títulos nacionales, y en 2012 dio el salto al profesionalismo.

Logros: En 2016 fue su mejor desempeño como profesional con un segundo lugar en el Open de República Dominicana y un tercer puesto en el Lexus Panamá Classic, ambas fechas del PGA Tour Latinoamérica. A ello se suma que fue campeón del Bolivia Open en 2014 y 2016, una de las fechas del Dev Series del PGA Tour Latinoamérica. Asimismo, fue segundo en la Etapa 5 de la Gira de Golf Profesional en México, en Querétaro, en 2018.

Membresía: Desde 2012 hasta 2017 compitió en el PGA Tour Latinoamérica. Luego de ausentarse el 2018, en 2019 volverá a participar en la misma competición.

Equipo de Trabajo

Entrenador de Golf: Víctor Fookes (venezolano)

Entrenador Mental: Gastón Córdova (estadounidense)

Preparadora Física: Belén Bowles (boliviana)

Caddie: Giovanny Romero (colombiano)

Fuente: Prensa Sebastián MacLean