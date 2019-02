Madre denuncia intento de violación a menor de 6 años

Santa Cruz.- La madrugada de este domingo en el barrio 24 de junio una madre salvó a su pequeña de seis años de ser violada por el colega de su marido, el cual en estado de ebriedad entró a la habitación de la menor e intentó abusarla.

El acusado responde al nombre de Daniel G.R., de 23 años de edad y fue detenido por la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Familiares de la menor exigen justicia y piden que el sujeto no sea liberado, la madre relató en medio del llanto que su pequeña está traumada y en shock, no habla con nadie tras este dramático ataque. “Mamá me van a hacer daño”, solo repite la niña.

Fuente: Red Uno