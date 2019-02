Maduro, a Guaidó: “Piense bien lo que está haciendo, que es un hombre joven”

El líder chavista rechaza la posibilidad de abandonar el poder o de convocar elecciones presidenciales

El líder chavista Nicolás Maduro ha rechazado este domingo en una entrevista en el programa Salvados, de La Sexta, la posibilidad de abandonar el poder o de convocar elecciones presidenciales. “No acepto ultimátums de nadie. La política internacional no puede basarse en los ultimatums. ¿Por qué la UE le tiene que dar órdenes a un país?”, se ha preguntado Maduro, en referencia al plazo de ocho días —que ha terminado esta medianoche— que le dieron varios países europeos, entre los que están España, Francia, Reino Unido y Alemania, para convocar elecciones presidenciales. Está previsto que este lunes estos socios europeos reconozcan de forma clara al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tras cumplirse el plazo de ocho días dado al líder chavista.

Al término de la entrevista, el presentador del programa, Jordi Évole, ha llamado Guaidó delante de Maduro, pero su teléfono estaba apagado y con el buzón lleno. El líder chavista le ha dejado un mensaje: “Piense bien lo que está haciendo, que es un hombre joven, que le quedan muchos años de lucha. Que no le haga más daño al país, que abandone la estrategia golpista, que deje de simular una presidencia para la que nadie lo eligió. Y que si quiere aportar algo, se siente en una mesa de conversación, cara a cara, directo. Y conversemos sobre los problemas del país, las soluciones. Que la política no es un juego de muchachos, exige mucha responsabilidad, mucha sensatez. Así que le hago un llamado, que no se deje utilizar por gobiernos extranjeros ni por los viejos caciques de la derecha”.

Durante la entrevista, Maduro ha cargado en varias ocasiones contra Guaidó. “Solo hay un presidente de Venezuela”, ha dicho. Y ha añadido: “Esta persona no está facultada por ningún artículo [legal]. Es una payasada autoproclamarse en una plaza. No tiene ninguna base constitucional, legal, protocolar, formal…”. “Buscan dividir y una intervención que imponga un gobierno títere. Tratan de generar la impresión de un gobierno paralelo que existe en los medios internacionales, pero no existe en la realidad”, ha apostillado.

Maduro ha defendido que el proceso de movilización de la oposición y la autoproclamación de Guaidó es parte de un golpe de Estado. “Es una campaña muy peligrosa como la que le hicieron a Libia”, ha advertido, y ha defendido la decisión de armar a las milicias populares. “Es el pueblo organizado con armas en barrios, fábricas, universidades. Dos millones. Hay 50.000 unidades con un sargento cada uno. El pueblo se está armando ya”, ha explicado.

Al ser interrogado por el riesgo de un conflicto armado, Maduro ha asegurado: “No depende de nosotros”. Y ha añadido: “Todo depende del nivel de locura y de agresividad del imperio del norte y sus aliados. Quieren volver al siglo XX, a expoliar nuestros recursos naturales. No puede ser”. En cuanto a la posibilidad de un diálogo con la oposición, ha asegurado que ha hecho “mil propuestas privadas y públicas” tanto a la oposición como al Gobierno de Estados Unidos, al que ha pedido “respeto”, y ha atribuido al racismo la falta de comunicación: “La supremacía blanca que gobierna la Casa Blanca desprecia absolutamente a nuestro pueblo”.