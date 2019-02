Médicos afirman que esperaron 6 meses sin éxito para construir ley conjunta con el Gobierno

Indicó que harán el máximo esfuerzo para atender a la población de Bolivia, pero no podrán garantizar hospitales, medicamentos e insumos que es responsabilidad del Ejecutivo.

Fernando Romero. Foto: Fides

La Paz, 18 de febrero (ANF).- Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Médicos y Ramas Afines (Simra) La Paz, que agrupa a salubristas de los hospitales públicos, lamentó que en seis meses de espera al Gobierno no se haya podido elaborar de manera conjunta una ley para sacar de la crisis a la salud del país.

“Seis meses hemos aguardado a que el gobierno pueda construir con nosotros una ley, un proyecto, poderlo mejorar, aportar, pero no nos han tomado en cuenta”, lamentó Romero.



Dijo que la ley aprobada por el Legislativo, de mayoría oficialista, “lamentablemente viene en medio de una total necesidad, total falta de medicamentos, total crisis en el sector público de salud”.



Para el miércoles está programado que el presidente Evo Morales promulgue la ley del Sistema Único de Salud (SUS), y se tiene previsto que ingrese en vigencia desde el 1 de marzo.



“Estamos muy alarmados, el 1 de marzo vamos a empezar a trabajar (con el SUS), no tenemos recursos, no hay hospitales, es incierta la situación, es alarmante, no tenemos un plan establecido con el gobierno, y lo que viene es muy preocupante”, apuntó Romero.



Indicó que harán el máximo esfuerzo para atender a la población, pero no podrán garantizar hospitales, medicamentos e insumos que es responsabilidad del Ejecutivo.