Menor fallecida: La alcaldía responsabiliza a la familia por no llevarla a tiempo

El Asesor de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Raúl Hevia, señaló que en el caso de la bebé que falleció ayer por la supuesta falta de atención se debe a la irresponsabilidad de la familia de esperar tanto tiempo para llevar a la menor a ser atendida por un médico, ya que el cuadro que presentaba la niña era un derrame pleural del pulmón izquierdo.

Indicó que el estado de la niña no se da ni en 48 horas, ya que para llegar a esas instancias ella debió pasar primero por una bronquitis a una neumonía y posteriormente al derrame Pleural lo que tomaría alrededor de 15 días, “la familia debió haber acudido a un centro de primer nivel y no ese día cuando la niña estaba totalmente ´desahuciada`, no se podía hacer prácticamente nada” señaló Hevia y agregó que cuando derivaron a la niña al hospital del Niño ella debió ser atendida de emergencia.

Fuente: Unitel