El Secretario Municipal de Salud, Paúl Cortéz, señaló que el día de mañana se atenderá normalmente a las personas que han sido carnetizadas en el Seguro Municipal Gratuito en los 68 centros de salud del Municipio.

Aseguró que con la implementación del SUS no se cortará ningún servicio a quienes ya son parte del seguro Municipal, sin embargo también recalcó que no entregarán medicamento a los pacientes del SUS mientras no haya la reglamentación.

Fuente: Unitel