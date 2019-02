Novak Djokovic, Simone Biles, Tiger Woods y la selección de Francia, ganadores en los Premios Laureus

“Este es un premio que todo deportista desea ganar, y este en particular es todo un honor para mí. El año pasado fue una temporada increíble, ya que regresar tras una lesión y ganar Wimbledon y el US Open es algo que recordaré toda mi vida. Me siento muy feliz y me gustaría dar las gracias a la Laureus Academy por todo su apoyo“, expresó el serbio.