Nuevo caso de violación grupal: Manada paceña viola a joven en bosquecillo de Pura Pura

El bosquecillo de Pura Pura de La Paz. Foto: Archivo / Página Siete

Página Siete / Pamela Pomacahua / La Paz

Una joven de 17 años denunció que fue abusada sexualmente por tres hombres en el bosquecillo de Pura Pura, de La Paz. Según el relato de la víctima, ella fue llevada a un cuarto contra su voluntad, arrastrada del cabello, donde la vejaron.

“Me han jalado y me han metido a la fuerza a un cuarto. Después me quitaron el celular, mis 20 bolivianos. Luego dos de ellos me quitaron (…) todo y así me botaron”, relató la joven a los medios de comunicación.

La adolescente fue el pasado miércoles al bosquecillo a festejar su cumpleaños con sus amigas y compartir bebidas alcohólicas. Las compañeras, sin saber la razón, se adelantaron y la dejaron atrás. Mientras se marchaban del lugar alrededor de las 16:00, tres hombres la interceptaron. “Uno me arrastró del cabello, el segundo me ahorcó con una chalina en el cuello y el tercero empezó a silbarme”, relató la víctima en su declaración ante el Ministerio Público.

Los vecinos encontraron a la joven desnuda y llamaron a la Policía. “Estaba botada, un policía le dio su chamarra para que se cubra. Otra vecina trajo zapatos, otra trajo una chompa. Así la fueron vistiendo y la Policía se la llevó”, declaró una mujer que vive en el lugar.

Una vez que la denuncia fue presentada, los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) hicieron un rastrillaje del bosquecillo y detuvieron a 10 personas.

La joven identificó a sus tres agresores, quienes fueron detenidos y los otros -después de cumplir sus ocho horas de arresto- fueron liberados.

El médico del Instituto de Investigación Forense (IDIF) evaluó a la joven y estableció seis días de impedimento.

Macario Mamani, abogado de los tres acusados, negó que sus defendidos hubieran procedido a esta agresión. “Ella señala que ellos tenían tatuajes en el cuerpo, pero ellos (sus clientes) no tienen ningún tatuaje”, declaró.

Además, indicó que sus clientes son bebedores consuetudinarios y tienen entre 30 y 41 años. “Los tres aprehendidos se sometieron a una prueba genética y ellos están seguros que no van a encontrar nada porque no son los autores”, añadió.

Según fuentes del Ministerio Público, los acusados aún no prestaron su declaración informativa y el caso pasará a la coordinadora de fiscales especiales para que reciba prioridad en su atención.

Este es un caso similar al que sucedió el pasado 14 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz, cuando se denunció un caso de violación grupal. La joven víctima fue violada por sus cinco amigos. Uno aceptó su culpa y se sometió a proceso abreviado y los otros aún guardan detención preventiva.

Según el examen forense, la víctima sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y tuvo 15 días de impedimento. Este caso despertó la indignación de la población y autoridades.

“Uno me arrastró del cabello, el segundo me ahorcó con una chalina en el cuello y el tercero empezó a silbarme”. Es parte de la declaración que una menor de 17 años, víctima de violación, realizó ante el Ministerio Público. El vejamen se registró la tarde del miércoles (30 de enero) en el bosque de Pura Pura de La Paz.

En su relato, recogido por Página Siete, la víctima sostiene: “Me han jalado y me han metido a la fuerza a un cuarto. Después me quitaron el celular, mis 20 bolivianos. Luego, dos de ellos me quitaron (…) todo y así me botaron”.

La muchacha había acudido a este lugar para festejar su cumpleaños junto a un grupo de amigas. Cuando se retiraban del lugar, a las 16:00, la víctima -por razones que se desconocen- se quedó atrás y fue en ese momento que tres hombres la tomaron por la fuerza para luego ultrajarla sexualmente.

Unos vecinos del lugar la encontraron desnuda y abandonada, fueron quienes le proveyeron de ropa antes de que la Policía la recoja.

Detención de sospechosos

Tras que la Policía tomó conocimiento del hecho inició un rastrillaje en la zona y detuvo, con fines investigativos, a diez personas. En el desfile identificativo la víctima reconoció a tres hombres como sus abusadores.

“Las diez personas han sido sometidas a diferentes actos investigativos en donde la víctima ha logrado reconocer a tres de ellos como los posibles autores, no los autores (del hecho delictivo). No han sido reconocidos de manera exacta”, explicó a Urgentebo Macario Mamani, abogado de los acusados.

Siete fueron liberados y los otros tres se encuentran detenidos en dependencias policiales.