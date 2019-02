Oliva sobre el SUS: “No voy a entregar 10 años de trabajo para que el Gobierno politice el tema”

El gobernador dijo que ya se han llevado mucho de Tarija como el gas y sus riquezas, y preguntó: “¿ahora se van a llevar también los hospitales?”.

Gobernador de Tarija, Adrián Oliva. Foto: Abi

La Paz, 22 de febrero (ANF).- El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, reiteró que espera recursos del gobierno nacional para terminar de equipar los centros de salud de esa región, y no que mediante un convenio se despoje al departamento esta vez de sus hospitales.

En ese sentido la autoridad remarcó que no entregará nada al gobierno central, en el marco del Sistema Único de Salud (SUS), enfatizó que no se dejará amedrentar con nadie y que solo actuará en base a la ley marco de autonomías.



“Yo no voy a entregar ni los proyectos de Tarija ni la plata de Tarija ni todo el trabajo de 10 años al gobierno para que desde el Ministerio de Salud se trate de politizar la misma, se la trate de manejar como en el pasado”, refirió el gobernador.



Tarija cuenta con el Seguro Universal de Salud y Autónomo de Tarija (Susat) que cubre las necesidades de las personas de cinco a 59 años y de la cobertura del resto de la población se encarga la Ley 475.



El miércoles, el presidente Evo Morales promulgó la ley del SUS que autoriza intervenir y administrar al gobierno central los hospitales de tercer nivel de los departamentos, previo traspaso de infraestructura y recursos mediante un convenio que durará 10 años.



“Yo estoy preguntándome qué es lo que el gobierno va a aportar para la salud, no qué se va a llevar de la salud, es fácil hacer caridad con plata ajena”, apuntó.



“Mejor que vengan a traer plata y que inviertan para que se los termine de equipar, para que se los implemente, en vez de llevarse nuestro presupuesto que traigan médico y enfermeras y que hagan que entre todos mejoremos la salud”, demandó.



La autoridad indicó que, con la administración de la salud por parte del gobierno nacional, teme que se regrese a la época de la UDP (1982), “a la época del pasado en la que se tenía que peregrinar a la ciudad de La Paz para resolver los problemas de la salud para conseguir un ítem, para un médico, para una enfermera, en el que se tenía que manejar políticamente las decisiones”.



El gobernador indicó al no firmar ningún convenio por el SUS solo cumplirá la ley y la Constitución Política del Estado, y será respetuoso con su pueblo. No se dejará “amedrentar” con nadie porque el gobierno debe traer recursos para Tarija y no llevárselos.

/LFC/

Fuente: ANF