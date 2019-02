Oriente no pudo cerrar trato con 38 delanteros

El técnico de Oriente Petrolero, Mauricio Soria, indicó este jueves que necesita contar con otro delantero pero “aunque parezca increíble” no han podido concretar las negociaciones. El estratega destacó el regreso de José Alfredo Castillo quien ya cumplió un partido de suspensión a causa de una cartulina roja en el partido jugado contra The Strongest. Los refineros recibirán este domingo a Wilstermann en el estadio “Tahuichi” Aguilera a las 17:15.

Una cifra insólita. “Por ahí piensen que es exagerado, pero yo les digo la verdad, son 38 delanteros los que he intentado traer al equipo, y que por una u otra razón no han podido llegar”, comentó Soria a los medios de prensa. Además, señaló que está en duda la llegada del brasileño Joao Carlos, con el que supuestamente ya estaba todo acordado, “el jugador brasileño que ya tenía que haber llegado el domingo o lunes anterior, también creo que no va venir, así que estamos con muchas dificultades de armar el equipo”, agregó el técnico.

El bajo rendimiento de la mayoría de sus nuevos refuerzos, es la preocupación del entrenador refinero.

