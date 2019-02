Piden que Estado fiscalice cuentas de dirigentes choferes

Iniciativa de transportistas que se denominan de base

“Queremos pedir muy encarecidamente a nuestro presidente, a todas las autoridades competentes en este tema que intervengan y que ayuden a más de 30.000 choferes afiliados a la federación. (…) El gobierno tiene que ayudarnos a recuperar estos recursos y los responsables tienen que ir a la cárcel”, declaró Eddy Condori, representante del comité de emergencia que conformaron choferes de base de La Paz para exigir a sus dirigentes rendición de cuentas sobre los depósitos que recibieron de Vías Bolivia en sus cuentas personales.

Condori hizo conocer su protesta porque los dirigentes del sector no mostraron resultados de la administración de más de once millones de Bolivianos en once años de recaudación de veinte centavos que aportan los choferes cada que pagan un peaje en el autopista La Paz-El Alto, fondos que debían destinarse a la atención médica de los transportistas.

“Absolutamente nada, no hay nada, pregunte al chofer de base, no hay nada. (…) Compañeros choferes, no tenemos que permitir este tipo de abusos y este tipo de corrupción, basta de dejarnos sorprender”, afirmó el dirigente.

Lamentó que hasta el momento no entre en funcionamiento la clínica que se había anunciado hace años. Sostuvo que la gran mayoría de los transportistas no saben nada de ese proyecto, cuánto se invirtió, si se compraron equipos y por qué tarda tanto su inauguración.

Condori ratificó que el comité de emergencia de choferes de base que se conformó tiene la firme intención de iniciar un proceso judicial a los dirigentes porque existe la sospecha de que malversaron los fondos.

“Lo que sí nosotros como choferes de base y este comité de defensa vamos a iniciar un proceso a todas estas personas que han administrado los recursos y nunca han justificado en qué se ha gastado. (…) No estoy solo, somos miles de choferes, ya se ha creado una institución para que la confederación y la federación se limpien de personas corruptas”, declaró Eddy Condori.

Los dirigentes del transporte sindicalizado ya descalificaron a Condori, con el argumento de que fue subalcalde en El Alto en la gestión de José Luis Paredes. Le acusaron de reaccionar por resentido porque fue expulsado de la federación.

Fuente: erbol.com.bo