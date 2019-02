Cuando se habla de promover los valores en la educación primaria y secundaria, no estamos hablando de una prioridad, sino de una urgencia, de lo contrario podríamos renunciar a cualquier intento de crear una sociedad sana. Hace poco saltó el escándalo de los postulantes a oficiales de policía que pagaron sumas importantes para aprobar el examen de ingreso a la academia. Hoy se sabe que apenas un puñado de los aspirantes no hizo trampa. Ay de la Policía si es que esos corruptos van a engrosar las ya oscuras filas de la institución. Lo mismo podría pasar en otros ámbitos si es que esos remedos de James Bond que se presentaron al examen de ingreso en la UAGRM llegan a ser ingenieros o licenciados. Auriculares del tamaño de un arroz, cámaras ocultas, celulares pegados al cuerpo y otros aparatos electrónicos fueron decomisados durante la prueba, mientras eran usados para copiar. Todo eso sin mencionar los pagos que se hacen para conseguir un puesto. No se puede decir menos que “pobre país”.

Fuente: eldia.com.bo