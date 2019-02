Presionados por los nuevos escenarios

Sucre. Se necesitan 25 millones de dólares. Hoy se conocerán los deportes que se disputarán en la cita.





Ref. Fotografia: Referente. El Polideportivo de Garcilazo es uno de los legados de los Bolivarianos 2009.

La presión a la alcaldía de Sucre por la construcción de nuevos escenarios deportivos para la primera versión de los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2020 aumentó de parte del Concejo Municipal, que pide garantizar el presupuesto de 25 millones de dólares para comenzar las obras. En esta jornada se conocerán los deportes que se jugarán en la cita continental. Es probable que no se disputen algunos por falta de complejos.

Las dudas aumentan. “Ahora está claro el panorama en el sentido de que no hay co-responsabilidad (entre Gobierno Central, Gobernación y Municipio) para la realización de los Juegos”, explicó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Social y Seguridad Ciudadana, Aydeé Nava. El jefe municipal de Deportes, Roberto Aracena, durante su informe, detalló que para garantizar el equipamiento deportivo de los diferentes escenarios son necesarios Bs 14 millones, mientras que para la organización del evento más de Bs 25 millones, montos que hasta la fecha no cuentan con una fuente de financiamiento. “Nos han hecho conocer los montos que se necesitan para equipamiento y organización, pero no nos dicen quién va a financiar y eso nos preocupa”, enfatizó Nava.

No habrá ampliación. La concejal Nava indicó después de la ampliación de petición de informe oral al Ejecutivo que la construcción de una nueva fase de la Villa Bolivariana fue descartada. “Prácticamente han desahuciado la construcción de un nuevo bloque de la Villa Bolivariana”, explicó a tiempo de detallar que se tendrá un mecanismo de “entrada y salida” donde las delegaciones deberán ingresar, competir y desalojar la Villa, impidiendo que todos los deportistas permanezcan de principio a fin durante el desarrollo de los I Juegos Bolivarianos de la Juventud.

3 Mil deportistas

Aproximadamente se espera que lleguen a la capital en 2020.

