Proyecto de ley del Sistema Único de Salud será tratado esta tarde en el Senado

Ya fue aprobado en Diputados y en la comisión de Política Social de Salud de la Cámara Alta. Desde las 14:30 será analizado por el pleno. Los médicos de Bolivia dudan de su sostenibilidad



La Comisión de Política Social de Salud elevó el proyecto de ley al pleno del Senado. Foto: Cámara de Senadores de Bolivia









El pleno de la Cámara de Senadores analizará en grande y detalle el proyecto de ley del Seguro Universal de Salud (SUS) tras su aprobación en la Comisión de Política Social de Salud. Según el Gobierno, el seguro entrará en vigencia a partir del 1 de marzo con 1.200 prestaciones y el número se incrementará progresivamente hasta llegar a la cobertura total.

“Hemos aprobado el informe del proyecto de ley del SUS que ya fue remitido al pleno del Senado y hoy a las 14:30 se va a analizar en grande y en detalle. Como somos Cámara revisora la vamos a sancionar para pasarla al Ejecutivo para su promulgación”, explicó el senador Erwin Rivero, presidente de la Comisión de Política Social de Salud.

El legislador indicó que la fuente de financiamiento está garantizada. “Hay una preocupación por parte de algunos sectores de médicos sobre la sostenibilidad del proyecto, pero esto está garantizado, porque sí hay una fuente casi inagotable de recursos es el TGN, y es lo que está garantizando que la salud en este país sea gratuita”, manifestó Rivero en una entrevista con PAT.

Rivero detalló que aproximadamente $us 400 millones están disponibles si se toman en cuenta los recursos de coparticipación que reciben las alcaldías municipales, es decir $us 209 millones de los municipios más los $us 200 millones que está aportando el Tesoro General de la Nación para la primera fase del SUS.

No obstante, los médicos del país dudan de la sostenibilidad del SUS por las falencias que existen actualmente en los centros hospitalarios por la falta de insumos, personal y equipos.

