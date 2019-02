Reaparece la exjueza Pacajes y pide defenderse en libertad

La exjueza Patricia Pacajes asistió hoy a su audiencia de acción de libertad.

Con la voz entrecortada y casi a punto de romper en llanto, la exjuez Patricia Pacajes, del bullado caso de Jhiery Fernández, reapareció hoy ante los medios de comunicación y relató cómo se encuentra luego de su detención preventiva en la cárcel de Obrajes de la ciudad de La Paz.

Pacajes asistió hoy a su audiencia de acción de libertad, recurso que presentó para defenderse en libertad por haber revelado en una conversación con amigos que había sentenciado a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández, pese a que era inocente.

Antes de ingresar a su audiencia, indicó que no cuenta con dinero y que su hija la mantiene. Además, comentó que su familia fue víctima de estafa y se encuentra con problemas económicos.

“Estoy comiendo rancho en el penal por lo menos hay dos panes para comer (…). Mi hija está trabajando y ella me sustenta me da 20 bolivianos (…). Mi familia fue estafada por abogados y no tengo recursos económicos”, relató la exjueza, antes de ingresar a su audiencia.

La exautoridad judicial presentó una acción de libertad el 4 de febrero de este año porque, denunció, fueron vulnerados sus derechos dentro de este proceso.

Pacajes fue enviada con detención preventiva a la cárcel de Obrajes el 31 de octubre de 2018 acusada de irregularidades en el caso Alexander.

Ella fue parte de un tribunal que condenó a 20 años de cárcel al médico Fernández por el supuesto delito de violación, pero tiempo después, en una reunión informal y en medio de bebidas alcohólicas, confesó que no había tal crimen y, además, dijo que ese fallo se emitió bajo presión.

