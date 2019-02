Safari retirará la función Do Not Track en favor de un sistema verdaderamente eficaz

Dada la falta de eficacia del sistema Do Not Track (DNT), incluida en muchos de los navegadores web, Apple Inc. ha optado por eliminar esta característica de su navegador Safari en su versión 12.1.

En su lugar, optará por su sistema de prevención de seguimiento inteligente, presente en iOS 12 y macOS Mojave, que evitará que los sitios web que se visiten generen cookies o almacenen datos sin el consentimiento explícito de los mismos usuarios, según se hace eco 9to5Mac en base a las notas de lanzamiento de la compañía.



Para comprender mejor la situación, basta con acudir a una reciente publicación del blog del buscador DuckDuckGo, que apunta a que el sistema Do Not Track (DNT) no es eficaz debido a que se trata de una señal voluntaria, dirigida a “sitios web, compañías de análisis, redes publicitarias, proveedores de complementos y otros servicios web” sobre los que se navega, que no tienen obligación de respetar.

Además, tanto en una encuesta reciente, de noviembre de 2018, como en las visitas que reciben en su buscador, constatan que más del 20% de los usuarios habilitan esta característica, aunque muchísimos de los usuarios en todo el mundo no saben que este sistema se dedica sólo a lanzar una señal de carácter voluntario.

Añade que el 75% de los encuestados creen que es necesario que las principales empresas de tecnología respeten esta señal, e incluso una cifra similar está a favor de una regulación a este respecto.

Obviamente, aprovechan para recomendar el uso de su extensión del navegador y su aplicación móvil para bloquear la actividad de los rastreadores, dado que el sistema Do Not Track no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él.

Crédito de la imagen: Apple Inc.

Fuente: wwwhatsnew.com