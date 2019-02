Santa Cruz: Más de 1000 personas en situación de calle, conoce algunas historias

Flor, así la conocen en las calles, es madre de 4 niños y hace 2 años decidió salir de su casa debido a que una amiga la invitó a ir a un lugar y ahí se quedó, hay días que no puede comer, señala que ella intenta dejar las drogas pero por más que ponga esfuerzo siente que la misma droga la llama, extraña a su mamá y a sus hijos.

Su madre también la extraña y le pide que cambie por sus hijos, con lágrimas en los ojos mira las fotos y señala que su rostro se ve desfigurado, espera con ansias que pueda dejar los vicios que no la dejan salir de la calle.

Rocío Malabares como la llaman muchos es una joven argentina que vive en la calle hace 12 años, ella es licenciada en Ciencias Biológicas, aprendió que “todo el mundo tiene algo bueno, no hay gente mala en el mundo” señala que vivir en la calle no es fácil y asegura que la drogadicción no está bien encarada, porque no es un vicio, es una enfermedad y las personas que se drogan necesitan de una ayuda adecuada.

Nando señala que a veces uno se acostumbra a estar con los amigos y por eso deciden salir de sus casas, cuenta que para dormir buscan un cartón y sábanas para cubrirse y cuando hace mucho frío usan hule y que deben limpiar el lugar donde duermen porque si no la gente se enoja.

Éstas son sólo algunas de las más de 1000 historias que hay, según un censo realizado por la gobernación son 1043 personas de las cuales el 22% son menores de 18 años que se resisten a volver a sus casas, pese a que la vida en la calle es más difícil.

La gobernación tiene preparado un proyecto para ayudar a estas personas a cambiar de vida.

Rocío asegura que no cualquiera ayuda, porque meterlos en un lugar no es ayudar, “necesitan un tratamiento porque esto es una enfermedad en serio, no es un juego” señala.

Fuente: Unitel