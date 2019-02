Son más de 7 meses del cierre de Radioterapia en La Paz y aún no hay fecha de reapertura

El Sedes afirma que la demora en la instalación del acelerador lineal se debe a las gestiones para trasladar el equipo de cobaltoterapia.

La Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas. Foto: ANF

La Paz, 12 de febrero (ANF). – Han pasado más de siete meses desde el cierre de Radioterapia del Hospital de Clínicas por falta de equipos y recursos humanos (junio del 2018), y aún no hay una fecha para reabrir esa unidad que debía comenzar a funcionar con un nuevo acelerador lineal en diciembre del año pasado, aunque ese plazo fue modificado para marzo. Debido a la demora en la instalación del equipo oncológico, la reapertura es incierta.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Freddy Valle, remarcó este martes que el retraso en la instalación del acelerador lineal (Tomotherapy) se debe a las gestiones para trasladar la máquina de cobaltoterapia que permanece en Radioterapia hace 20 años, mientras no se desocupe el espacio no se podrá instala el nuevo equipo traído desde estados Unidos y que costó 35 millones de bolivianos.

“Lo que impide (la instalación) es la fuente de cobalto, ahí está un poco demorado la situación. No es un traslado poco común y corriente porque lo tiene que hacer una empresa y profesionales altamente calificados para que lo lleven a la Argentina, porque el equipo ha sido donado por ese país”, agregó.

Valle evitó dar una fecha concreta para la reapertura de Radioterapia, sin embargo, adelantó que el miércoles sostendrá una reunión con los viceministerios de Salud, Energía, Instituto Boliviano de Tecnología en Energía Nuclear (Ibten) y una empresa argentina, que se hará cargo del retiro de la máquina de cobalto. En ese encuentro se definirá en “limpio” un plan estratégico para trasladar el equipo del nosocomio miraflorino a otro sitio temporal, hasta que finalicen los trámites aduaneros.

“No vamos a dar una fecha para no cometer el mismo error. Mañana (miércoles) en la reunión vamos a sacar en limpio cómo va ser esta situación para trasladar la fuente de cobalto a un lugar temporal. Luego se harán las refacciones del bunker. Creemos que el fin de semana ya vamos a tener una fecha”, señaló.

Aclaró que las gestiones para el traslado del equipo oncológico de Radioterapia comenzaron desde que se anunció la adquisición del acelerador lineal que beneficiará a los pacientes con cáncer, que actualmente reciben tratamiento en clínicas privadas por disposición gubernamental que finalizará en octubre.

“Estamos exigiendo para acelerar. Las gestiones para que se retire el cobalto ha comenzado desde que se ha anunciado el compromiso, estamos atrasados un mes y 10 días. No es falta de voluntad, son situaciones de manejo de material radioactivo, eso está demorando”, añadió.

Los pacientes

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer del Hospital de Clínicas, Rosario Calle, lamentó la demora en la instalación del nuevo equipo en el nosocomio miraflorino. Calificó como irresponsabilidad de parte del Sedes y la Gobernación no haber previsto los trámites para retirar la fuente de cobalto y las refacciones en el bunker.

“Nuestras autoridades no han previsto esta situación, por eso hay estos problemas. Primero han dicho diciembre, después han manejado enero y luego marzo, pero no van a alcanzar y no sabemos cuándo abrirán Radioterapia”, señaló.

Reiteró que otras de sus preocupaciones son los recursos humanos, porque según dijo, “no hay profesionales” para manejar el nuevo equipo.

“Los especialistas son nuestra preocupación. Ellos (Sedes) dicen que van a capacitar a los médicos, pero son semanas o meses y por lo menos tienen que especializarse siete años”, contó.