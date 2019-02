Sony Xperia 10 y 10 Plus: los nuevos smartphones de gama media de Sony

Hace tan solo unos minutos os hablábamos acerca del Sony Xperia 1, el nuevo smartphone de gama alta con el que Sony nos ha sorprendido en el Mobile World Congress de este año. Pero no se trata del único terminal presentado por la compañía en el evento, ya que Sony también ha aprovechado la ocasión para dar a conocer los Sony Xperia 10 y 10 Plus, los smartphones de gama media de la compañía.

Pantalla

Al igual que su hermano mayor, los Sony Xperia 10 y 10 Plus también apuestan por los 21:9 como relación de aspecto, un formato con el que Sony espera llamar la atención de todos aquellos que suelen consumir contenido multimedia en sus smartphones. En cuanto al tamaño de la pantalla, el modelo normal dispone de un panel LCD de 6 pulgadas con resolución FULL HD+, mientras que el modelo Plus sube hasta las 6,5 pulgadas.

Cámara

Centrándonos en las cámaras de estos terminales, Sony se ha decantado por incluir doble cámara en la parte trasera de los dispositivos. Eso sí, las cámaras no son exactamente iguales en ambos modelos. En concreto, el modelo normal incorpora una cámara de 13 megapixeles y otra de 5, mientras que el Plus cuenta con una de 12 megapíxeles y otra de 8. En cuanto a la frontal, ambos modelos disponen de una cámara de 8 megapixeles. Además, tanto el Xperia 10 como el 10 Plus cuentan con tecnología de desenfoque para darle a nuestras fotos el característico bokeh.

Procesador, RAM y almacenamiento

Centrándonos en el resto de características de los terminales, ambos modelos cuentan con procesadores bastante habituales en los smartphones de gama media. Hablamos del Snapdragon 630 y 636 (versión normal y versión Plus, respectivamente). En cuanto a la RAM, el modelo normal incluye 3GB, mientras que el Plus alcanza los 4GB. En lo que sí coinciden es en el almacenamiento, ya que los dos modelos se comercializarán con un almacenamiento de 64GB. En cuanto a la batería, el Xperia 10 cuenta con 2870mAh, mientras que el Plus llega hasta los 3000mAh.

Precio y disponibilidad

Teniendo en cuenta las características técnicas por las que destacan los nuevos móviles de Sony, no podemos negar que tanto el Sony Xperia 10 como el 10 Plus podrían convertirse en opciones muy llamativas para todos aquellos que estén buscando un terminal de excelente calidad pero no quieran realizar el desembolso necesario para adquirir un gama alta. Por el momento desconocemos el precio de ambos modelos, pero la compañía no debería tardar en confirmarlo. Para terminar, os dejamos con el vídeo de presentación del Sony Xperia 10:

Fuente: wwwhatsnew.com