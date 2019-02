Tarija: Sedes confirma más de 130 casos positivos de dengue en Bermejo

El director de vectores del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, Eduardo Rueda, ha informado que hasta la fecha se han registrado más de 130 casos positivos de dengue en el municipio de Bermejo, además de más de 230 casos sospechosos, por lo que se encuentran incrementando los trabajos en la zona a pesar del clima desfavorable.

“Continúan existiendo los casos tanto sospechosos como confirmados, hasta el día de ayer teníamos un total de 131 casos confirmados de dengue y alrededor de 235 casos sospechosos, se continúan haciendo las acciones de control el día de ayer tuvimos una reunión con todas las autoridades de salud y además de una actividad de capacitación a personal médico del hospital y de otros centros de salud con el fin de la atención oportuna a los pacientes y que no tengamos que lamentar causas graves de dengue y posterior deceso de las personas”, ha mencionado.

En este sentido ha explicado que muchas veces no logran realizar los acciones de control como las fumigaciones por las lluvias constantes en la zona.

“Tenemos brotes epidémicos y dado los factores climatológicos que no nos favorecen, ayer todo el día estaba lloviendo por lo que no se ha podido hacer ninguna acción de control, porque la lluvia no permite hacer el fumigado en la mañana y en la tarde como está establecido, yo creo que hoy día se continuarán las acciones en los diferentes barrios donde hay mayor incidencia de casos”.

Además, ha explicado que aún no han solicitado apoyo de la república de Argentina pero que sí están coordinando el trabajo preventivo en ambos lados de la frontera.

“En la parte argentina también están haciendo ellos sus acciones propias de control porque no olvidemos que como zona fronteriza también tienen algunos casos, por el momento están coordinando el trabajo en ambos lados, que se haga al mismo tiempo pero dependiendo de la evaluación que hagamos a fin de semana veremos si hay esta posibilidad de pedir apoyo”.

Fuente: http://lavozdetarija.com