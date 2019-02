Un escándalo de racismo salpica a uno de los mayores diarios de los Estados Unidos y una editora debió pedir disculpas

“Lamento el dolor que causé en ese entonces y el daño que causará hoy. La imagen fue descubierta como parte de una revisión de los anuarios de esa época hecha por la red (de periodistas) del Usa Today. Me sorprendió ya que no tenía recuerdos de esa foto. Claramente el yo de 21 años que supervisaba el libro y esa página no entendía cuán ofensiva era la foto. Ojala lo hubiera entendido. Hoy, con 51 años, yo, por supuesto, entiendo y me aplasta este error. Quiero disculparme públicamente. Como periodistas, debemos responsabilizarnos como lo hacemos con los demás y es importante que reconozca este mal juicio“, continuó Carroll su perdón público.