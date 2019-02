“Vamos a trabajar para que el binomio no llegue a las urnas

Después de ganar la elección cívica, Luis Fernando Camacho pasó casi una hora recibiendo abrazos y escuchando la palabra ‘felicidades’. Luego, en su oficina de aún vicepresidente cívico, se tomó unos minutos para hablar de lo que vendrá.

EL DEBER

¿Cuáles serán sus primeras acciones en el Comité?Nos hemos trazado como meta la defensa de la democracia. Somos conscientes de que ningún proyecto que nosotros presentemos, incluyendo el nuevo memorando que es nuestra visión de país desde Santa Cruz, no se va a concretar si no tenemos una real democracia, un Estado constitucional de derecho estable, incluyendo todas las leyes y libertades establecidas. Esa es la base, vamos a tener que salir a las calles, vamos a tener que empezar a trabajar para que el binomio (oficialista) no llegue a las urnas.

¿Qué quiere decir ‘vamos a mover Santa Cruz’, su lema de campaña? Significa generar la unidad real en Santa Cruz, institucionalmente, y también del pueblo para poder llevar adelante todas las medidas. Mediante esa unidad vamos a poder obtener los logros.

La gente que lo apoya en las redes pide paro indefinido, ¿es posible llegar a esta medida?Esa es una medida que hay que consensuar no solo con los sectores, sino con la ciudadanía. Es una medida que afecta no solo a los sectores, sino al conjunto de la población. Cuando nosotros generemos esa seguridad de la relación entre el pueblo y el comité, le aseguro que lo vamos a hacer

¿Habrá paro cívico el 21 de febrero? No creo, no he recibido ninguna novedad al respecto. No he participado de las reuniones interinstitucionales ni de las de directorio desde el 20 de diciembre.

Usted prometió una constituyente cívica, ¿desde cuándo va a comenzar? El día de la posesión vamos a arrancar con la designación de las personas que van a comenzar a hacerse cargo del trabajo profesional del memorándum y también vamos a conformar el consejo que esté integrado por el presidente y algunos notables.

¿Se reuniría con el presidente Evo Morales? Claro, voy a respetar al presidente hasta el último día del mandato que el pueblo lo eligió, él tiene que cumplir su mandato, lo que estoy peleando es que el día que se cumple su mandato se tiene que ir, no puede ir a un proceso eleccionario. Le voy a mandar una carta luego de la posesión.

Fuente: eldeber.com.bo