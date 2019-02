Venezuela: queman camiones con ayuda humanitaria en la frontera con Colombia

Fotos: queman dos camiones con ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. (Reuters).

Ureña. Dos camiones repletos de ayuda humanitaria fueron incendiados este sábado en un puente en la frontera entre Colombia y Venezuela, cuando los militares venezolanos bloqueaban el paso de una caravana de cuatro furgones y lanzaban bombas lacrimógenas contra manifestantes.



“La gente está salvando la carga de la primera gandola (camión) y cuidando la ayuda humanitaria que (el presidente Nicolás) Maduro, el dictador, mandó a quemar”, dijo a periodistas la diputada opositora Gaby Arellano, en medio de los disturbios en el puente Santander, en Ureña (Táchira, este).



Una fuente de El Nacional comprobó que la gandola (camión) que lideraba la caravana que desplazaba cargamento de insumos médicos y alimentos hacia el territorio nacional está desprendiendo una cantidad considerable de humo negro.

Agentes de la Policía Nacional Bolivaria (PNB) impidieron el ingreso de los camiones y de las personas hacia la localidad tachirense con bombas lacrimógenas y perdigones, ocasionando heridas en aproximadamente seis personas.

UPDATE One of the humanitarian aid trucks has just been lit on fire on the Francisco de Paula Santander bridge between Colombia and Venezuela. Our WCK team is safe in Cúcuta and not on the bridge. #Venezuela #AyudaHumanitaria pic.twitter.com/ahsqn8lMZV