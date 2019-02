Wilder Carreño, el venezolano que compite por Sucre

La noche del miércoles, durante la final de los 800 libre, en el marco del Campeonato Nacional de Natación de Fuerza Libre, que se desarrolla en Villa Tunari, Wilder Carreño paró el cronómetro en unos increíbles 8’34”69, que suponía un nuevo récord nacional absoluto, porque la marca destrozaba el récord de Héctor Medina, impuesta hace 29 años con un registro de 8’40”12.

Sin embargo, el récord no puede convalidarse, porque Carreño es venezolano, y aunque compite por el club Náutico de Sucre, no puede romper establecer marcas nacionales, a menos que sea nacionalizado.

Carreño se encuentra en el país, más específicamente en Chuquisaca, en un proceso de entrenamiento con vistas a participar en los IV Juegos Suramericanos de Playa, que se desarrollarán en Rosario, Argentina, del 14 al 23 de mayo de este año.

El fondista es el actual subcampeón Suramericano de Aguas Abiertas y campeón Centroamericano de Aguas Abiertas. Decidió quedarse en Bolivia después de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, y durante su preparación, compite por Sucre.

Es así que el récord nacional absoluto en los 800 libre continúa en manos del capitalino Héctor Medina. Mientras que Rodrigo Caballero, el actual mejor fondista de Bolivia, es dueño del récord nacional de categoría mayores con una marca de 8’45”78.