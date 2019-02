Wilman Cardozo pide reunirse con Carlos Mesa antes de participar en “actos políticos” en Tarija

El asambleísta departamental por Unidad Departamentan Autonomista (UDA) Wilman Cardozo ha justificado su ausencia en los actos protocolares celebrados por la llegada del candidato a la presidencia por el partido Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, señalando que “no es muchacho de nadie” y que estará en los acto cuando logre sostener una reunión con el candidato.

“Queda claro que yo tengo una reunión pendiente con Carlos Mesa, no me ven a mi participando en ningún acto político, tengo que hablar cosas claras con el, temas regionales, departamentales y nacionales, al final de cuentas que si vamos a construir un proyecto político no tan solo para el departamento sino para el país es incluir a todos, aquí no se trata de relegar a quienes tengamos una edad mayor de 40 años”, ha señalado.

Además ha explicado que como autoridad conoce a Carlos Mesa ya que lo ha acompañado en su Gobierno corto en la gestión 2005 pero que requiere conversar con el sobre temáticas pendientes no sólo a nivel regional, sino departamental y nacional.

“Hay que hablar mucho es por eso que yo el día de ayer no estuve en ningún acto, yo voy a estar presente en un acto con Carlos Mesa cuando hable con el personalmente. En lo personal no he tenido tiempo todavía para reunirme con Mesa, yo lo conozco bien lo he acompañado en su gobierno corto el año 2005, tengo que conversar con él, yo no soy ningún muchacho de nadie”.

Antecedentes

El candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, ha dado inicio a su gira nacional en la ciudad de Tarija, con la presencia del presidente nacional del partido y el gobernador del departamento de Tarija, Adrian Oliva, el candidato ha expresado que busca crear un programa democrático ciudadano con la única finalidad de escuchar a los bolivianos.

“Quiero destacar la combinación de dos hechos, el hecho del vínculo nuestro con la historia que creo que representa perfectamente esta casa, lo que representa el haber escogido con acuerdo mutuo al FRI como elemento cohesionador inicial, la figura indudáblemente significativa de Oscar Zamora y figuras históricas muy relevantes en un momento como el que vive Bolivia hoy”.

Fuente: http://lavozdetarija.com