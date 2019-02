Zenteno puede volver tras un año de suspensión ante Strongest

Después de un año de espera, Edward Zenteno, eterno capitán de Wilstermann, finalmente podría retornar al campo de juego este domingo ante The Strongest, si así lo dispone el entrenador aviador, Miguel Ángel Portugal.

Este jueves 14 de febrero, Zenteno cumplirá la sanción por doping positivo en la Copa Libertadores de 2017, en el encuentro ante Vasco da Gama, y automáticamente después de ese día el jugador estará habilitado para jugar nuevamente.

En febrero de 2018, Zenteno fue notificado por el doping positivo y aunque aún actuó en varios compromisos hasta el 16 de abril, por diferentes apelaciones que se hizo al fallo inicial, Chespi tuvo que estar fuera de las canchas a partir de esa fecha, tras el fallo final.

Sin embargo, Zenteno no dejó de entrenar, ya que trabajó a la par de sus compañeros desde esa fecha.

Este año fue parte de la pretemporada y la concentración cerrada que tuvo Wilstermann a inicio de año, además de los partidos amistosos que disputó el plantel.

Y aunque no estuvo jugando de manera oficial en el torneo Apertura, sí lo hace en las prácticas, tal como se vio ayer en la sesión de fútbol que tuvieron los jugadores que no se enfrentaron a Oriente el domingo.

Zenteno no perdió su toque, ordenando la defensa y al medio campo desde su lugar, siempre animando al equipo a adelantar líneas en busca del arco contrario.

Chespi está listo para ser tomado en cuenta, pero será decisión del técnico el incluirlo o no en el once para el clásico nacional ante el Tigre. De no integrar el equipo titular, el futbolista puede ser parte de la banca de suplentes, esperando su oportunidad para saltar al campo de juego.

El retorno de Zenteno al plantel incluso podría solucionar el dolor de cabeza que tiene Portugal con el cupo de extranjeros.

Aunque en parte la salida de Arnaldo Giménez del arco se debe a la rotación, también se debe a la necesidad de tener otro extranjero en el medio campo u ofensiva.

Si Zenteno retorna al equipo este domingo, podría ir en reemplazo del brasileño Alex da Silva. De ser así, abre la posibilidad de que el brasileño Lucas Gaúcho ingrese desde el vamos y comande el ataque.

Morales debe esperar

Otro que se muere por volver a las campos de juego es el lateral derecho Omar Morales, quien tuvo dos operaciones en la rodilla derecha por ligamentos cruzados.

Está fuera de las canchas desde el 9 de agosto de 2017, en el cotejo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Atlético Mineiro.

Y aunque volvió a jugar en 2018, sólo estuvo en el campo de juego unos minutos, porque volvió a lesionarse la misma rodilla. Esta vez fue operado en Argentina, en marzo del año pasado.

Finalmente, a fines de enero recibió el alta médica en Argentina, pero aún no se incorporó al trabajo con el resto del grupo por una tendinitis.

De acuerdo al informe médico, Morales ya se recuperó de la tendinitis y mañana se integraría al trabajo en el resto del equipo, pero aún le falta ritmo de juego para ser tomado en cuenta por el técnico para este domingo.

WILSTER BUSCA RIVAL PARA AMISTOSO

La dirigencia del club aviador confirmó que está en busca de un equipo extranjero para jugar un partido amistoso previo a su debut en la Copa Libertadores, el próximo 5 de marzo ante Boca Juniors.

La idea de la dirigencia es ensayar el equipo que podría debutar ante Boca, porque en el torneo nacional no se puede alinear a todos los jugadores extranjeros. El amistoso sería en Cochabamba.

AVIADORES AGRADECEN REFACCIÓN DEL CAPRILES

REDACCIÓN CENTRAL

El estadio Félix Capriles fue remodelado y refaccionado para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Gracias a estos arreglos, el escenario está a sólo un 10 por ciento de cumplir con todas las exigencias de la Conmebol, para que sea sede de partidos internacionales.

La dirigencia aviadora señaló que trabajan contrarreloj para solucionar todas las observaciones que se hicieron al escenario, aunque estas son menores, como el remarcado del campo de juego, el equipamiento de algunos espacios, como el de doping, que requiere un frigorífico o la altura exacta de los arcos.

Incluso, se trabaja para lograr que el gramado del escenario esté en perfectas condiciones y, aunque no podrá ser cambiado, recibirá la atención necesaria.

Quieren estadio lleno el domingo

La dirigencia de Wilstermann pondrá a la venta un total de 25 mil localidades para el clásico nacional del domingo (17:15) ante The Strongest.

La escala de precios de las entradas volverán a elevarse y será las siguientes: preferencia Bs 80, general Bs 60 y curvas Bs 40. Ayer, la dirigencia analizó el tema de la zona de preferencia numerada, se espera tener la remarcación esta semana.