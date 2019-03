Acusado de estupro conoce a la menor a través de un chat

Según el abogado de la familia de la joven, la pareja tenía planeado irse a vivir a un cuarto, por la zona de Los Lotes.

Un sujeto (23) fue denunciado por estupro contra una menor de edad (14) con quien estaría enamorando. La denuncia, interpuesta por la familia de la afectada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), indicó que el sindicado, aprovechando sus conocimientos en psicología, habría procedido a seducirla “y engañar a la menor, para que ella pueda abandonar su domicilio, sustrayendo la suma de Bs 2.000”, informó Alex Ortiz Moreno, abogado de la familia. El denunciado y la menor, se habrían conocido a través del chat del juego online Free Fire.

Planeaban escaparse. Según la información que se maneja, ambos pretendían escaparse, alquilar una habitación y para ello era el monto de dinero sustraído.

La relación de la pareja viene desde septiembre del año pasado, y es por eso que ya habían mantenido encuentros, previos, en la zona del Parque Urbano.

El día sábado, la menor se escapó de su domicilio, cargando dos maletas, a encontrarse con el acusado. Desde ese día la joven está desaparecida, y por ello el sujeto fue, en primera instancia, detenido por las autoridades policiales.

Según las investigaciones, ambos debían encontrarse en el mercado Santa Cruz, zona de Los Lotes.

“La menor no llegó porque no conoce la ciudad, y aparentemente ese sería el motivo por el cual no se encontraron”, dijo el abogado.

Lo último que se informó fue que al sujeto se le dio cese de arresto porque hasta la fecha no tenían la entrevista psicológica ni la declaración de la menor.

Descubren el hecho. Una amiga de la joven, es quien alertó de esta situación a los familiares, quienes descubren, revisando su teléfono celular. “La menor tenía un comportamiento reticente y agresivo. Entonces es a raíz de eso que la familia se da cuenta que alguien estaba influyendo en la menor”, informó el abogado.

