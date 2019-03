Adelgazó 70 kilos solo con eliminar un alimento de su dieta

Foto: Instagram.

No existe una fórmula mágica para adelgazar mucho y rápidamente. Una buena alimentación y hacer ejercicio diariamente parece ser la clave para conseguirlo, pero ser consciente, constante y esforzarse son factores muy importantes para lograr esta meta.

A los 23 años, Ben Pamment llegó a un límite del que no podía huir. Este neozelandés pesaba 145 kilos y sufría ansiedad y depresión. A pesar de que un par de años antes había tenido lesiones en las rodillas por el peso, no hizo nada hasta que un día su cabeza hizo click y tomó la decisión de enfretarse a su peor miedo: él mismo.

Tras abandonar por completo el azúcar comenzó un proceso de adelgazamiento de 70 kilos en nueve meses en el que no solo mejoró su cuerpo sino también su estado mental. “Mi vida había sido muy difícil. Siempre he pesado mucho y nunca lo había visto como un problema porque me había resignado a estar así. Desde que era pequeño he tenido problemas con mis articulaciones, así que lo utilizaba como excusa para no hacer nada”, asegura a ‘Men’s Health’.

Deja de esperar

“Me sentaba a que me pasara algo bueno en lugar de salir y hacer algo yo mismo para cambiar la situación“, confiesa. Este periodo de espera duró al menos dos años. En ese momento el joven desarrolló un nivel alto de ansiedad en el que su salud mental entró en una espiral que le sacó del mundo y en el que el azúcar y la comida preocinada se convirtieron en sus mejores amigos.

Si quieres algo y te esfuerzas puedes conseguirlo. Empieza despacio y fija metas pequeñas que sabes que puedes alcanzar

El día que decidió que quería cambiar se encontraba solo, sin amigos y sintiendo que su vida estaba pasando demasiado rápido. Lo único que tuvo que superar fue el temor de que su familia y gente a su alrededor juzgaran sus kilos de más. “Evitaba las reuniones familiares porque no quería que vieran en lo que me había convertido. Me avergonzaba enseñar lo que habían hecho mis malos hábitos de alimentación”, asegura.

Todo ese miedo fue finalmente el catalizador para obligarse a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Lo primero fue reevaluar su alimentación y mejorarla para cambiar. Le resultó muy difícil y se tropezó varias veces en el camino, pero si realmente quieres algo, lo acabas consiguiendo. Tras dejar los azúcares a un lado se apuntó al gimnasio y a pesar de su lesión se establecía metas pequeñas para ir progresando poco a poco. Así fue mezclando una rutina de cardio con ejercicios de peso cinco días a la semana.

Querer es poder

En tres semanas su nuevo estilo de vida le cambió completamente. Perdió en ese poco tiempo 10 kilos. “Publiqué una foto en mis redes sociales porque estaba muy orgulloso. El apoyo y los comentarios fueron increíbles y desde entonces me di cuenta de que no solo lo estaba haciendo para mí sino también como ejemplo a seguir. Eso me concienció más para que no sintieran que podía renunciar en algún momento”, comenta.

Sus malos hábitos alimenticios le hicieron caer en depresión y padecer ansiedad. Quitando todo el azúcar consiguió adelgazar y mejorar mentalmente

Sus dolores de rodillas disminuían también y a medida que adelgazaba su presión arterial mejoraba y sus músculos se fortalecían. “Hubo momentos en los que lloraba o quería rendirme, pero siempre recordaba el objetivo final y el sentimiento que tendría cuando lograra llegar a la meta”, continúa. Y así lo hizo. En nueve meses ha perdido más de 70 kilos.

“Todo ha sido muy rápido. He cambiado completamente y mi depresión ha desaparecido. Soy muy positivo y eso me hace feliz. Si quieres algo y te esfuerzas puedes conseguirlo. Empieza despacio y fija metas pequeñas que sabes que puedes alcanzar. Cuando lo hayas hecho te sentirás muy bien y podrás poner otras más grandes, pero que sean realistas”, concluye.

Fuente: elconfidencial.com