Algunas reglas a tener en cuenta en el fútbol femenino

Organización superior a nivel sudamericano: La Confederación Sudamericana de Fútbol creó en 2015 una dirección de fútbol femenino, a cargo de la ex jugadora paraguaya Lorena Soto. Un año después lanzó la advertencia sobre que los clubes masculinos que no tengan formados equipos femeninos no podrán participar en las competencias continentales. Es la encargada de organizar las copas Libertadores y América para mujeres.