Apagón en Venezuela: la angustia de los ciudadanos se agrava en la cuarta jornada sin electricidad

“El aeropuerto no tiene ni agua. He ido tres veces a ver si sale mi vuelo. Voy a Miami porque mi hermano sufrió un accidente, pero vuelvo. Estas vainas no me van a joder. Antes que yo me vaya de este país van a salir esos carajos (en referencia al chavismo)”, aseguró Rossy Fernández, de 62 años, quien vive en el este de Caracas.