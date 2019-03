ASFI modifica reglamento luego de la sanción de EEUU al banco Prodem

La resolución ASFI 600/2019 prohíbe a entidades financieras realizar operaciones con bancos que figuren en los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Gobierno minimiza el efecto de la sanción a Prodem en el sistema

Tres días después de la sanción impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela y a cuatro bancos vinculados, entre ellos Prodem S.A. en Bolivia, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió la resolución ASFI 600/2019 el lunes pasado, que modifica el reglamento de Encaje Legal y para Inversiones con Entidades en el Exterior. Entre otros términos a favor del sistema financiero, prohíbe a entidades financieras realizar operaciones con bancos que figuren en los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Así, la ASFI modificó el artículo 5.º, que antes prohibía las relaciones con entidades dentro del listado que constituía la OFAC, únicamente.

El analista económico Alberto Bonadona manifestó que con la medida de la reguladora financiera “se quiere proteger a Prodem de cualquier medida que provenga de la administración Trump; una decisión de protección al aliado venezolano”. Para Jaime Dunn, experto en finanzas, “es claro que con esta medida, el Gobierno está dando una señal de que en Bolivia se aplica lo que se decide a nivel de NNUU y no lo que dicte EEUU. “La medida de EEUU alcanza a activos e intereses de personas americanas. Las Naciones Unidas abarcan a EEUU y el resto del mundo.

No veo que esto ayude a Prodem de alguna manera, porque lo que Bolivia dice solo rige en territorio nacional, no a escala internacional, donde la OFAC tiene mayor peso. En todo caso creo que esa medida causa más incertidumbre sobre el mismo Prodem”, opinó. Jorge Velasco, experto en banca, expresó, por su parte, que los bancos han estado imposibilitados de realizar operaciones con instituciones ‘off shore’ bajo el tratamiento de la OFAC y que si bien desconoce que hayan puesto un paracaídas, “tal vez le han dado ese matiz para apoyar a Prodem. Intuyo que podría ir por ese lado”, añadió.

Otras sancionesLa medida se adoptó, según las autoridades de EEUU, “en respuesta al arresto ilegal” de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente de Venezuela. Pero ya, en noviembre del año pasado, EEUU había adoptado otras medidas económicas, contra varios países, incluyendo a Bolivia.

En el Memorando para el Secretario de Estado de EEUU, el presidente Donald Trump indicó que por no cumplir normativas sobre la protección de víctimas de la trata de personas, se determinó para el año fiscal 2019 no proporcionar asistencia humanitaria ni relacionada con el comercio a los gobiernos de 18 países, incluidos Bolivia y Venezuela, “hasta que dichos gobiernos hagan esfuerzos significativos para cumplir con la ley”. Además, ordena al director ejecutivo de EEUU de cada banco multilateral de desarrollo y al Fondo Monetario Internacional (FMI) … “negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva (que no sea para asistencia humanitaria, comercio o asistencia para el desarrollo) también para Bolivia y 17 países”.

Sin operaciones exterioresEn consulta a la entidad reguladora, la ASFI expresó a EL DEBER que las modificaciones al Reglamento de Inversiones en Activos Fijos y Operaciones con Entidades del Exterior se efectúan en el marco de lo establecido en la Ley 262 de Régimen de Congelamiento de Fondos y Otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo.

“La cartera del banco Prodem al 28 de febrero de 2019 asciende a $us 1.197 millones, tiene concentrado el 99,5% de sus operaciones en Bolivia, no realiza operaciones de comercio exterior y el 84% de su cartera está colocada en el sector microempresarial del país”, respondió.

“La solvencia que tiene Prodem es de buena calidad. El tema del OFAC al que se hace referencia es una decisión para aquellos bancos que tengan activos en EEUU. Prodem no tiene ningún activo en EEUU y tampoco realiza operaciones de comercio exterior con EEUU”, aclaró la directora de la ASFI, Ivette Espinoza. Ayer, se conoció que Moody’s Investors Service (Moody’s) retiró todas las calificaciones y evaluaciones de Banco Bandes Uruguay, tres días después de la sanción de EEUU. Al respecto, Espinoza explicó que por ser una entidad de microfinanzas, la calificación de Prodem tiene diferentes características a la de un banco comercial o que emite bono o participe en el mercado de valores, “que no tiene por qué afectar, ya que realiza sus actividades dentro del país”, finalizó la autoridad.

