Así serán los desayunos del futuro: un vistazo a lo que comeremos en 2039

Foto: iStock.

Dentro de 20 años, posiblemente estemos todos en paro a raíz de los avances en robótica e inteligencia artificial, las preciosas playas del litoral español finalmente hayan desaparecido, arrasadas por la crecida del mar, y quizá ya hayamos saludado a nuestros vecinos interestelares. Las teorías sobre lo que sucederá en el futuro siempre tienden a ser un poco cenizas y apocalípticas. Pero más allá de eso, hay predicciones mucho más llevaderas o cotidianas. Y que dan mucha hambre. O quizá no tanto.

¿Cómo comeremos en el futuro? Recientemente, la BBC ha lanzado un documental titulado ‘Life in 2039‘ (‘La vida en 2039’), en el que diferentes expertos analizan diversos aspectos de la vida que tenemos ahora y cómo cambiarán dentro de dos décadas. Uno de los cuatro episodios que lo componen está dedicado al desayuno, pero se puede extrapolar a todo el mundo de la nutrición, ya que, como bien sabes, para los ingleses el desayuno es la gran comida del día.

Posiblemente no hará falta que mueran vacas, cerdos o pollos. Todo gracias a los productos elaborados a partir de células madre

Normalmente, cuando pensamos en desayuno, los españoles lo asociamos a café o chocolate con leche, más cereales, fruta, zumo o algún tipo de bollería. Una forma bastante completa de empezar el día. Pero, claro, en Reino Unido le añaden huevos fritos o beicon, una combinación más típica de las cenas españolas. Desgraciadamente, cuando estemos en 2039, puede que no veamos ninguna de estas cosas. O al menos no habrá que matar al cerdo.

“El tipo de ganadería que fabrica beicon o salchichas está siendo duramente criticado por contribuir al cambio climático debido a las emisiones de carbono que se liberan en el proceso productivo”, asegura la BBC. “Por lo que dentro de 20 años, la carne, los cereales o los lácteos serán muy difíciles de encontrar”. Eso si atajamos con responsabilidad y firmeza el cambio climático, claro.

Los grillos saben como nueces, serían un gran sustituto de las barritas de cereales

En su lugar, puede que nos veamos obligados a consumir otro tipo de alimento que a simple vista puede parecer algo escatológico: insectos. De hecho, ya hay mucha gente de todo el mundo que los incluye en su dieta diaria, exactamente, según los datos del medio británico, el 30% de la población mundial, especialmente entre la población asiática. “La crianza de insectos sale mucho más barata que la de ganado, consume menos agua y no deja ni una sola huella de carbono”, afirma el documental.

Robyn Saphiro es fundador de la empresa Seek Foods, la cual se dedica a extender este tipo de alimentación mucho más sostenible y, sí, un poco radical a estas orillas occidentales. “Los grillos son terrosos y saben como a nueces, por lo que podrían ser un gran sustituto de las clásicas barritas de cereales”, incide. Por ello, mientras “una loncha de beicon puede pasar a ser un artículo alimenticio ilícito o de lujo, la gente común puede que empiece el día con un bol de monstruosos gusanos salidos de la biosfera del jardín”.

Y los veganos ¿qué?

Probablemente seas vegano o vegetariano. Según el informe ‘The Green Revolution’, elaborado por la consultora Lantern, este tipo de alimentación está de moda en España. Se trata de un negocio que mueve 4.000 millones de dólares anuales y crece a un ritmo del 6% al año. En los últimos años, el número de empresas que explotan el vegetarianismo se ha duplicado, alcanzando los 800 establecimientos en 2016. Un 7,8% de la población española ya se declara ‘veggie’, según esta misma investigación, elaborada a partir de 2.000 encuestas telefónicas.

Las razones que aducen las personas que rechazan la carne como alimento son muy amplias; muchas de ellas la niegan por asco o porque simplemente no les gusta, mientras que otras lo hacen por compasión. Si eres de este último grupo, no te preocupes: en 2039 ya no sentirás más pena, ya que posiblemente no haga falta que mueran vacas, cerdos o pollos. Todo gracias a los avances en genética y la introducción en el mercado de productos elaborados a partir de células madre.

Más allá del sabor o de la calidad de la comida que ingieres en el desayuno, está la experiencia. Un ámbito que en el futuro vivirá una revolución gracias a la llegada de la realidad virtual. Imagina tomarte un café en la Estación Espacial Internacional o comerte un cruasán en medio del desierto de Atacama, en medio de la nada. Todo esto será posible gracias a la inmersión que propone la realidad virtual. Incluso podrás viajar en el tiempo a la Edad Media y tomar el té en un castillo que está a punto de ser invadido. El futuro, en este sentido, es apasionante.

Una empresa china de comida para llevar ya está probando envíos con drones

“Seguramente para 2039 la mayoría de la población mundial viva en grandes ciudades, de hecho el 70%, según las estimaciones”, asevera el documental. Es evidente que ante el crecimiento exponencial de las metrópolis no haya un solo espacio para cultivar. No te preocupes, “la solución estará bajo tierra”. Algo que, de acuerdo a la BBC, “ya está pasando en muchas ciudades del mundo”. ¿Cómo? Usando diodos led en vez de luz solar y un sistema de cultivo hidropónico en el que las plantas crezcan bajo el agua. De esta forma, no hará falta tierra ni fertilizante.

Para 2039, seguramente las empresas de transporte de comida para llevar hayan desaparecido gracias al sistema de envío automático. “¿Podrá ser a través de drones?”, se pregunta el documental. Una idea que no es tan descabellada: una empresa china ya los está probando como medio para hacer llegar la comida a sus clientes. Esto funcionará para paliar el estrés diario que supone tener que salir corriendo cada mañana al centro de trabajo, ya que el desayuno vendrá a ti, da igual en qué parte de la ciudad estés.

Fuente: elconfidencial.com