Blooming: ¡Un médico para Leo!

El atacante y una de las figuras de Blooming sufre de una contractura en el muslo izquierdo y de un leve desgarro en el gemelo de la pierna derecha. Estas dolencias lo apartarán del partido de este domingo ante The Strongest

Carlos Jordán Paz

Con dolencias en dos partes de las piernas, es difícil que pueda jugar. Está confirmado que Leonardo Vaca será una baja sentida para el partido que Blooming sostendrá este domingo (19:30), en el Tahuichi, ante The Strongest por la fecha 11 del torneo Apertura.

El atacante sufre de una contractura muscular en la pierna izquierda como consecuencia de una sobrecarga física y, además, un leve desgarro en el gemelo de la pierna derecha.

Cabe recordar, que Leo Vaca se incorporó a la selección nacional, para el amistoso contra Nicaragua (que se jugó el 3 de marzo en Villa Tunari), luego de disputar el clásico cruceño, que se jugó el 1 de marzo. El atacante fue protagonista en ambos encuentros, más los que estuvo presente en el Apertura, y al parecer ese trajín de partidos seguidos originó que sufra malestares, que lo tienen al margen del plantel celeste.

Guillermo Aranda, médico de la selección, explicó que después del partido amistoso se le hizo una ecografía de control al jugador en la que se ratificó que el malestar en el muslo de la pierna izquierda es consecuencia de una sobrecarga física y que se recuperará con un adecuado tratamiento.

“La contractura no es una lesión. Hablé esta mañana (por ayer) con Leo y me dijo que se siente mejor. Está realizando un trabajo liviano en su club asistiendo al gimnasio”, dijo.

Aranda también contó que ahora lo más preocupante es la dolencia que padece Vaca en los gemelos de la pierna derecha, que la sufre no por el partido contra Nicaragua si no a consecuencia de los golpes que ha venido recibiendo en el presente campeonato Apertura.

“Los gemelos están en una zona muy expuesta en el fútbol y para estar bien necesita cumplir con un periodo de fisioterapia”, sostuvo el galeno, quien aclaró que para tener mayores datos hoy le realizarán al delantero una nueva ecografía para determinar el grado de la lesión.

Vaca ahora está en manos del cuerpo médico del plantel celeste, a cuya cabeza está Wilson Catorceno, quien hoy dará un informe más detallado sobre la lesión del exTahuichi.

Podría estar ante Sport Boys

Si en los próximos días hay avance en su recuperación física no se descarta que Leo Vaca pueda ser tomado en cuenta para el partido que la academia cruceña jugará en Warnes ante Sport Boys.

Este encuentro está programado para el 14 de marzo a las 18:15. El jugador tiene plena confianza en que llegará en buenas condiciones a ese duelo por la fecha 12 del Apertura. Está ilusionado, pues también quiere ser convocado a la selección nacional para los amistosos ante Corea y Japón.

Erramuspe y Ríos podrían ser las variantes en el equipo titular

Está cantado que Blooming presentará dos variantes obligadas para el duelo que sostendrá este domingo (19:30) ante el Tigre.

Una de ellas será la presencia del defensor argentino Rodrigo Erramuspe, que jugará su segundo partido con la camiseta celeste, pero será el primero de titular. El ex Nacional de Uruguay reemplazará al paraguayo Óscar Velázquez, quien fue expulsado en el clásico cruceño.

La presencia de Erramuspe es un hecho, tomando en cuenta que la otra opción para Erwin Sánchez es Leonardo Urapuca, pero al parecer el joven zaguero no está en la plenitud de sus condiciones físicas. En el puesto también puede estar Brandon Torrico, que llegó como refuerzo al equipo, pero tras su debut, que no fue aceptable, fue relegado e incluso no ha sido convocado en las últimas fechas. La segunda novedad es que Gabriel Ríos (foto arriba) va por Leo en el ataque. Ha sido regularmente la primera opción que ha manejado ‘Platiní’ Sánchez en los cambios para fortalecer el ataque.

De todas formas, en este sector no se descarta que el entrenador haga un cambio táctico y hasta estratégico para sumar nuevas caras en su once titular, pues puede darse, para dar un ejemplo, que elija a Alexis Blanco y Rafael Barros en la ofensiva y resigne a Erramuspe o Latorre en el cupo de extranjeros, en el que puede poner hasta cuatro en cancha.

Se le viene una ‘gran jugada de ajedrez’ al DT, quien debe analizar muy bien el tablero para tomar la mejor decisión.

Fuente: diez.bo