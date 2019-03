Bolívar acudirá a FIFA para que le paguen el premio del bicampeonato

Los jugadores celestes piden al presidente de la FBF que no se olvide pagar las deudas que se comprometio la desaparecida Liga.

Después que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) indicara que no tiene ninguna deuda con Bolívar, apareció, Marcelo Claure presidente de Baisa SRL, quien señaló que tras la negativa harán su reclamo ante la FIFA.

“Señores de la FBF, si no tenemos resolución de la deuda que tienen con Bolívar, no me queda otra que mandar un reclamo formal a la FIFA y hacer que investiguen el caso. Es triste llegar a esto, pero hay que tener la decencia de pagar las obligaciones”, afirmó Claure en su cuenta de Twitter.

El gerente de Baisa, Dardo Gómez, por su parte, explicó que al reclamo de Claure, el club celeste enviará otra nota a la FIFA para exigir el premio.

“Ha sido clara la petición de Marcelo Claure sobre la deuda que tiene la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para que a través de un conducto oficial pueda manifestarse sobre el premio del bicampeonato conseguido por el Club, caso contrario acudiremos a instancias superiores. Esperamos que se pueda cumplir con esta deuda“, acotó Gómez. El premio que reclaman es de 2017.

Señores @fbf_oficial @_CESAR_SALINAS si no tenemos resolución de la deuda que tienen con @Bolivar_Oficial no me queda otra que mandar un reclamo formal a la @FIFAcom y hacer que investiguen el caso. Es triste llegar a esto pero hay que tener la decencia de pagar las obligaciones — MarceloClaure (@marceloclaure)

26 de marzo de 2019





Fuente: diez.bo