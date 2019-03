Bolivia pierde cooperación de 30 millones de euros para la Justicia por falta de plan gubernamental

Bolivia perdió la partida de cooperación para la reforma integral de la justicia que era de 30 millones de euros, debido a que el Gobierno no formuló de manera oportuna los planes. Así reveló a Los Tiempos, el embajador León de la Torre, delegado de la Unión Europea (UE) en Bolivia.

— Embajador, tal parece que Bolivia perdió los recursos económicos para la reforma de la justicia. ¿Es así?

— Había, pero eso ya no está disponible por el retraso. Eso ya lo saben las autoridades. Nosotros ya no tenemos ese monto disponible precisamente por el retraso que hubo en la implementación de proyectos de reforma judicial.

— Para la nueva etapa, ¿se podrá contar con estos recursos?

— Vamos a ver si en el próximo ciclo, que arrancaría en 2020, lo recuperamos siempre que se den las circunstancias adecuadas, siempre que veamos que la reforma de justicia es una prioridad del Gobierno que esté en ese momento, porque para la reforma de la justicia obviamente no sirve la cooperación solo, la cooperación acompaña.

— ¿Cuál era el monto que estaba destinado para la reforma judicial?

— Ese programa empezó en realidad desde que inició el ciclo anterior, o sea que ya tenía por lo menos entre cuatro y cinco años. El programa inicial era de unos 30 millones de euros, pero esa cifra, siendo importante, es una cifra de acompañamiento.

El presupuesto que dedica (el Gobierno) a la justicia es del Presupuesto General del Estado, el 0,49 por ciento. Es difícil que con esa cantidad, que se dedica mayoritariamente al mantenimiento, a los sueldos, a los salarios, se pueda emprender una reforma ambiciosa.

De acuerdo con las cifras de Naciones Unidas (NNUU), el monto ideal que se debería dedicar al sector justicia por parte del TGE es un 3 por ciento, sería la sexta parte según las cifras de NNUU.

— ¿Qué es lo que más se requiere para reformar el sistema de justicia de un país?

— Para la reforma de la justicia hay que hacer una inversión muy importante, medios y tener la visión política de querer ese objetivo, ¿no? Si no se dan esos criterios, digamos previos, la cooperación poco puede hacer; nosotros acompañamos, no sustituimos la voluntad política.

— ¿Cuál es la percepción que tiene del sistema de justicia en Bolivia?

— Aquí en Bolivia no tiene autonomía presupuestaria como hay en otros países, por lo cual depende del presupuesto asignado unilateralmente por el Gobierno, eso obviamente lo debilita.

He escuchado a altas autoridades de este Gobierno decir lo que peor funciona en Bolivia es la Justicia, y yo me hago eco de esas afirmaciones, porque creo que efectivamente la justicia requiere de una reforma en profundidad y también los medios necesarios para ello.

— ¿Qué otros aspectos se tienen que tomar en cuenta?

— La ausencia de una carrera judicial también, una carrera judicial como creemos que es beneficiosa para la administración de la justicia tiene que ofrecer al juez una perspectiva de una carrera profesional por sus méritos y su antigüedad y que no esté sometido a los vaivenes políticos.

No ha habido cursos en la escuela judicial desde hace tiempo. Nosotros estamos ofreciendo algunos cursos específicos tanto para jueces como fiscales y otros cuerpos, creemos en la profesionalización, especialización, yo le digo y que sean funcionarios que tengan un recorrido y que no estén sometidos a criterios meramente políticos.

— ¿Cómo ve la elección de magistrados?

— Lo que yo veo con cierta preocupación es que los jueces no son elegidos por grandes mayorías de los ciudadanos que no los conocen y que sólo siguen consignas políticas y no valoran las trayectorias de los candidatos, mucho de ellas muy meritorias, pero este sistema todavía no ha conseguido despertar el interés de la ciudadanía que tiene la posibilidad de elegir a sus jueces, pero no lo hace y, si no lo hace o vota nulo, pues probablemente haya que invertir en informar mejor a la ciudadanía o en su caso introducir alguna reforma en el sistema para que los jueces tengan un mayor respaldo.

No es lo mismo un juez elegido con un 60, 70 por ciento de los votos que con un 10 por ciento.

— ¿La UE tuvo alguna experiencia en América Latina en reforma judicial?

— Nosotros hemos visto en Ecuador. Hace algunos años que se emprendió una reforma de la justicia integral, según las cifras que conocemos, el proyecto en general para agilizar, modernizar la justicia, para fortalecer una carrera judicial, para luchar contra la corrupción, que es parte de ese proceso de reforma, ascendió a 800 millones de dólares, o sea fue un esfuerzo muy importante, por eso nosotros con 30 queríamos apoyar un esfuerzo político, vamos a ver si podemos recuperar ese presupuesto.

JUSTICIA

¿Qué trabajo se hizo en la justicia? “Hemos esperado años y finalmente hemos optado por hacer contribuciones puntuales con un grupo de donantes europeos y no europeos. Como está tardando algo más de lo que nosotros hubiésemos querido, por eso también hemos empezado a actuar en algunos aspectos puntuales, por ejemplo, para fortalecer la idea de una carrera judicial, establecer unos parámetros para que haya más incidencia de las nuevas tecnologías en justicia, también para la lucha contra la violencia de género, son algunos aspectos que con pequeños proyectos estamos empezando a trabajar con el sector justicia”

Bolivia es un socio clave. Bolivia es el socio principal de la Unión Europea en cooperación de toda América del Sur, el principal beneficiario. Para la gestión 2016-2020, el organismo europeo destinó alrededor de 300 millones de euros para 3 programas: lucha contra el narcotráfico, reforma de la justicia y el medio ambiente y agua. El Poder Judicial en general es el más débil de los tres tradicionales en todos los países y suele ser una asignatura pendiente reforzar el Poder Judicial, dijo De la Torre.

DE LA TORRE, 25 AÑOS EN LA DIPLOMACIA

León de la Torre Krais nació el 7 de julio de 1969, tiene nacionalidad española, es licenciado en Derecho y Dirección de Empresas. Ingresó en la Carrera Diplomática en España en 1994, fue jefe de Servicio y luego jefe de Área de la Dirección General de Europa, también fue jefe adjunto del Gabinete del Secretario General de Política Exterior y para la Unión Europea.

Entre 1996 y 1999 fue consejero y encargado de Asuntos Consulares en la embajada española en Ecuador, de 2011 a 2014 fue embajador de su país en Nicaragua y entre mayo a noviembre de 2016 ejerció como encargado de Negocios a.i. de la embajada en Bélgica.

LOS TIEMPOS / Wilson Aguilar