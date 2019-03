Caiguara cuestiona a juez del menor

CAIGUARA LLAMA ’DELINCUENTE Y PSICOPATA’ A SHIRLEY BECERRA, CUESTIONA A JUEZ DEL MENOR

Claudia Caiguara ex representante de las aldeas del padre Alfredo señaló que la disputa por las aldeas es su patrimonio que asciende a $us. 35.000.000 y una caja chica de $us. 650.000.000

Caiguara DESAFIÓ públicamente a la juez del menor, Shirley Becerra, a quien le dijo que si le dice donde están los 55 niños que salieron de las aldeas infantiles del padre Alfredo, Caiguara se entrega inmediatamente a la justicia para enfrentar los procesos en su contra.

El ex representante de las aldeas infantiles llamó DELINCUENTE y PSICOPATA a la juez del menor, Shirley Becerra, NO le tengo miedo, me puede matar, no merece estar en el juzgado de la niñez y adolescencia. Caiguara acusa a la juez de ir a las aldeas y hacer desfilar a los niños para seleccionarlos por test, de color de piel, ojos y pelo. El ex representante de las aldeas infantiles del padre alfredo denunció que en Santa Cruz la adopción de un menor cuesta $us. 30.000.

Fuente: Detrás de la Verdad