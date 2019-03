Chumacero y Haquin encabezan la tercera lista de Villegas

El volante y el defensor del Puebla de México son los únicos legionarios que aparecen en la lista para los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón que serán disputados en Asia

Los jugadores bolivianos que militan en el Puebla de México, Alejandro Chumacero y Luis Haquin, encabezan la lista de 23 jugadores que viajarán a Asia para disputar dos partidos amistosos. El primero será frente a Corea del Sur, el viernes 22 de este mes, y el segundo ante Japón, el martes 26, respectivamente. La nómina la hizo pública Eduardo Villegas este jueves en La Paz.

Desde hace unos días se conoció extraoficialmente, que tanto Chumacero y Haquin estarían en la convocatoria por el buen momento que atraviesan. El exTheStrogest se ha ganado un lugar en el onceno de La Franja desde 2018, mientras que el exOriente Petrolero se va abriendo espacio poco a poco; es más, en el último partido fue uno de los más destacados.

Tanto Chumacero como Haquin no fueron llamados para los dos microciclos previos a estos encuentros porque su club no está en la obligación de cederlos y normalmente los técnicos no lo hacen. Lo contrario pasa cuando los encuentros son en una fecha FIFA como es este caso. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no ha informado cuando se sumarán los dos futbolistas al resto del grupo.

La lista

Los otros 21 futbolistas pertenecen a Bolívar (5), Blooming (5), The Strongest (4), San José (2), Nacional Potosí (1), Sport Boys (1), Always Ready (1), Wilstermann (1) y Oriente Petrolero (1). La mayoría ya trabajó al mando de Villegas y para algunos será la primera vez, ya que cuando fueron llamados estaban lesionados y no se presentaron.

El viaje

La delegación partirá el 18 de marzo rumbo a Ulsan donde se enfrentará a los coreanos. Viajarán desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru y antes de llegar a destino hará escala en Madrid (España), Helsinki (Finlandia) y Seúl (Corea del Sur). El sábado se trasladará a Kobe (Japón) para afrontar su segundo partido.

La lista completa aquí:

Arqueros

1. Saidt Mustafá Céspedes (Bolívar)

2. Rubén Cordano Justiniano (Blooming)

3. Carlos Lampe Porras (San José)

Laterales

4. Saúl Torres Rojas (Nacional Potosí)

5. Diego Bejarano Ibáñez (Bolívar)

6. Erwin Saavedra Flores (Bolívar)

7. Marvin Bejarano (The Strongest)

8. Roberto Fernández Toro (Blooming)

Centrales

9. Luis Haquin López (Puebla FC / México)

10. Jordy Candia Zabellos (Sport Boys)

11. Adrián Jusino Cerruto (Bolívar)

12. Mario Cuéllar Saavedra (Oriente Petrolero)

Volantes

13. Leonel Justiniano Araúz (Bolívar)

14. José Vargas García (Blooming)

15. Samuel Galindo Suheiro (Always Ready)

16. Alejandro Chumacero (Puebla FC / México)

17. Raúl Castro Peñaloza (The Strongest)

18. Ramiro Vaca Ponce (The Strongest)

19. Paúl Arano Ruiz (Blooming)

Delanteros

20. Leonardo Vaca Gutiérrez (Blooming)

21. Gílbert Álvarez Vargas (Wilstermann)

22. Henru Vaca Urquiza (The Strongest)

23. Rodrigo Ramallo Cornejo (San José)

