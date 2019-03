CNC: el reto de Bolivia es lograr que China invierta en el país como lo hace con los vecinos

Gustavo Jáuregui explicó que en un análisis que se hizo de las inversiones chinas en Bolivia, se determinó que estas no sobrepasan los $us 500 millones, frente a más de $us 2.500 millones que se adjudicaron las empresas asiáticas en obras estatales.

Inversiones chinas en América Latina. Gráfico: Coalición Regional

La Paz, 25 marzo (ANF).- La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su gerente General, Gustavo Jáuregui afirmó que el reto de Bolivia es lograr que la República Popular de China invierta en el país montos significativos, tal como los hace en los vecinos países, pues la relación actual muestra un déficit para los intereses nacionales.

“Hay mucha migración de la gente de Asia, y es más viable que tratemos de captar mayor inversión de la China en Bolivia -y ahí tuvimos un déficit- si bien han migrado a Latinoamérica, el problema es que el nivel de inversiones no ha sido el mismo en los diferentes países, sabemos que el nivel de inversiones en Perú, Chile o Argentina ha sido importante”, dijo a ANF. Jáuregui explicó que en un análisis que se hizo de las inversiones chinas en Bolivia, se determinó que estas no sobrepasan los $us 500 millones, frente a más de $us 2.500 millones que se adjudicaron en obras las empresas chinas tanto estatales como privadas. “Entonces, hay en la balanza en déficit y lo que se debe hacer es tratar de captar mayor inversión de los empresarios chinos en Bolivia”, señaló. El Gerente de la CNC dijo que Bolivia podría aprender de las buenas prácticas de inversión que se dan en los países vecinos. Puso de ejemplo que China invierte en varias áreas de desarrollo de Chile, bajo condiciones que establece el gobierno chileno. “Los empresarios chinos que van hacer inversión tienen apoyo del Gobierno chino, les dan un monto de inversión, capital semilla y Chile les recibe con esa condición, y no para que vayan a competir en el empleo con los chilenos, sino que se genere empleo. Ese es el efecto positivo de las inversiones en un país, y no sólo de las inversiones chinas sino de otros países”, manifestó. Información proveniente de Chile señala que sólo el 2016, China invirtió en este país la suma de $us 2.280 millones de parte de tres grandes empresas como son State Power Investment Overseas (SPIC), China Construction Bank y Hebei Wenfeng Industrial Group. En Brasil, el Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión informó que el 2017 las inversiones chinas llegaron a cerca de $us 20.900 millones en proyectos anunciados y confirmados, las más altas de los últimos años. En cambio en Bolivia –dijo Jáuregui- que el efecto que más lo nota la población es que al adquirir financiamiento del Gobierno chino, el país está forzado a tener que emplear a la gente de nacionalidad china. “Y lo que necesita el país es la generación de más empleo; entonces no es un factor positivo, sea de donde fuera”, apuntó. Balanza comercial Las relaciones asimétricas entre Bolivia y China no solo se traducen en inversiones reducidas frente a las adjudicaciones estatales, sino también en la balanza comercial. La Fundación Jubileo advirtió que en 12 años del Gobierno de Evo Morales, las importaciones desde la República Popular de China se multiplicaron por casi 10 veces, de $us 227 millones el 2006 a $us 2.027 millones el 2017. De ese modo el gran asiático se convirtió en el principal socio comercial de Bolivia. Sin embargo la balanza es también la más inequitativa en términos bilaterales. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) da cuenta que el país importaba desde China el año 2006 por un valor de $us 227 millones, cifra que trepó de manera acelerada hasta llegar al 2014 a $us 1.884 millones, el año de mayor bonanza económica. Sin embargo a pesar que los años posteriores fueron considerados de contracción económica, tras un leve descenso en los montos importadores el 2017 la cifra volvió a subir hasta llegar a $us 2.027 millones. Las exportaciones también subieron en el mismo periodo (2006-2017) de $us 36 millones a $us 452 millones. A pesar de ello, se mantuvo y hasta profundizó la asimétrica relación comercial bilateral. La Fundación Jubileo considera que debido a la reducida diversificación de exportaciones, Bolivia vendió a China productos sólo por un valor de $us 450 millones y le compró por más de $us 2.000 millones. “La poca diversificación productiva con destino a las exportaciones es la causa de una desequilibrada balanza comercial entre Bolivia y China”, señala el estudio. /JMC/ Fuente: ANF