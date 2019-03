Colonizaciones internas

Carlos Federico Valverde Bravo

No es la primera vez; el MNR lo hizo, los militares lo hicieron (repartieron tierras como propias a “camaradas de armas, o amigos del poder) , el MAS lo siguió; siempre en la línea del populismo clientelista y de adhesión política… no es nuevo, pero no por eso está bien, sencillamente no!

Trasladar gente, como hizo el MAS en Pando, donde prácticamente dobló población votante en muchos lugares a fin de asegurarse que no haya otro Leopoldo Fernández, no les duró de mucho porque al fin de cuentas la corrupción los mostró como son, aunque el futbolista terminó mostrando su incapacidad de gobernar y el Poder se lo tragó; igual, la gente ya sabe quiénes son y de que están hechos, de manera que, sólo falta que salga alguien con posibilidades para que ponga las cosas en su sitio.

Lo de San Miguel de Velasco es una “colita o revancha” de la frustrada invasión al Valle de Tucabaca, donde pretendieron destruir el medio ambiente los entenados de la señora esa a la que llaman Pachamama a la que odian por ser tan pródiga acá y, tan tacaña allá, de donde son ellos; pero llegaron y el discurso de JC León, Director del INRA fue tan cínico que no aguanta una simple observación.

Dijo el señor de marras: “Si nos demuestran que una comunidad organizada ha cumplido los requisitos… no ha sido atendida”….y uno le devuelve la pregunta y desafío y le espeta: A cuántos pobladores de la zona convocó para ofrecer se acojan al plan de distribución de tierras? A quiénes les recibió los documentos y a cuántos les corrigió los trámites a fin de que accedan a la tierra? Consideraron los niveles de instrucción de los solicitantes (si acaso existieron algunos) y dispusieron personal para ayudarlos en el trámite?

De dónde son “sus comunidades”, señor León? Vivían como tales? Sabe usted que las comunidades además de idioma, comparten lugar, intereses, etc? Estaban agrupados antes? Se “armaron artificialmente comunidades sin tierra”, para llevarlos a que “la tengan”, en San Miguel de Velasco? Cómo se anoticiaron los que llegaron de la oferta de tierras? Quién les avisó? Cuánto tiempo demoró el trámite? Cuánto costó el traslado? Son campesinos?

A qué autoridades de la zona consultaron y socializaron la llegada que casi iguala a la que vive en San Miguel? A quiénes de la Gobernación (aunque sea un cero a la izquierda y no se pronuncie con la vehemencia que corresponde) les expusieron el plan de asentamiento? En cuántas hectáreas de vocación Forestal se asentaron? Cómo planificaron la llegada, la atención sanitaria, escolar, agua y esas cosas tan imprescindibles para constituir comunidad?

El próximo paso va a ser presionar a la Gobernación para que los incluya inmediatamente en los POA, para hacer caminos, dote agua y aquello que debe hacer, bajo amenaza de bloqueo, marchas y tomas?

Y en qué momento volverá la cantaleta de que si uno pide tierras para los oriundos primero, es un racista, cuando su gobierno se da a la tarea de desterrar a grandes contingentes humanos trasladándolos a sitios desconocidos porque tiene “necesidades políticas”, y no planes para que quienes nacen en occidente puedan hacer vida allá donde vieron la primera luz?

Los que nacen en el ande, señor León, tienen derecho de desarrollarse en sus lugares de origen, no es necesario desterrarlos y trasladarlos simplemente porque a los que usted obedece no tienen planes para ellos no es humano; vaciar el ande no es un buena acción; la gente nace, crece, se reproduce y, lógicamente muere allá y tienen derecho de ser asistidos y a que se invierta en ellos no sólo porque son bolivianos, sino porque son seres humanos.

Paren la cantaleta del “derecho de cualquiera de vivir donde le plazca”, porque los que los trasladan son ustedes, porque así les conviene a sus intereses políticos, los trasladan con promesas y no van a verlos más que en elecciones, para “recordarles quién les dio la tierra”