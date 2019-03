Cómo un gato se ha convertido en la verdadera estrella de ‘Capitana Marvel’

Nada de esto es casual. En Marvel Studios son conscientes del potencial de incorporar un gato a su estrategia de promoción en redes sociales. Igual que se ha mirado hacia el público asiático incorporando estrellas de aquellas cinematografías, contar con Goose era la manera de llamar la atención de millones de espectadores saturados de vuelos, explosiones y peleas, pero para los que nunca hay suficientes vídeos de gatitos. A pesar de que eso pudiera suponer un problema con la principal estrella de la película Brie Larson.

Como ella misma ha confesado, la actriz, ganadora del Oscar por La habitación, no podía compartir plano con su mascota en Capitana Marvel. De hecho, ni siquiera podía estar presente en el plató si el gato filmaba ese día. No se trataba tanto de una cuestión de egos y diferencias irreconciliables, sino de la alergia que Larson tiene a estos animales. “No soy tan diva”, aclaró en una entrevista. “Todos en el equipo estaban acostumbrados a verme haciendo escenas de acción muy complicadas, pero cuando apareció el gato el set me puse nerviosa y les dije: ‘Tengo que contaros algo”.

Los directores Anna Boden y Ryan Fleck recurrieron a alternativas como una marioneta realista y una versión generada por ordenador para las escenas en las que Larson compartía plano con Goose. En el resto, Reggie, un gato atigrado de pelaje naranja de 12 años, demostró que era capaz de seguir ordenes mejor que muchos actores humanos. Si se cansaba o ya no respondía al estímulo de las chucherías, en la reserva estaban Archie, Gonzo y Rizzo, otros tres gatos idénticos aunque menos talentosos y carismáticos que la estrella titular. Jonathan Schwartz, productor ejecutivo de Capitana Marver, ha revelado más particularidades sobre el cast gatuno de la película: Reggie era el gato que daba la cara, había otro que se dejaba coger, uno que se frotaba contra la pierna y el que daba golpectiso con la patita.