¿Cómo ver la Libertadores por “Face”?

“Te renuevas o mueres” es un viejo adagio que encaja a la perfección con la innovación que hace la Conmebol al permitir que algunos encuentros de la Copa Libertadores se transmitan por la plataforma de Facebook.

Esta decisión fue dada a conocer hace semanas, pero en el país la noticia no se había tomado con mucha relevancia, hasta estos días, cuando los aficionados se enteraron que los partidos entre Peñarol vs San José y Atlético Paranaense vs Wilstermann solo se pueden observar a través de Facebook.

De acuerdo al convenio que suscribió la Conmebol con Facebook y FoxSport para la transmisión de los partidos, los martes y miércoles los encuentros serán emitidos por la cadena televisiva, mientras que los jueves son de transmisión exclusiva de Facebook.

Aunque no todos están satisfechos por esta decisión, otros están de acuerdo, sobre todo aquellos que no cuentan con TV por cable, ya que ahora, para ver un partido, sólo se debe tener una cuenta de Facebook y un dispositivo, que puede ser desde tu celular, computadora o una Smart TV, con internet.

Sea desde un celular ingresando a la app Facebook o desde la computadora con el link www.facebook.com, lo que el usuario debe hacer es ingresar al ícono de Watch o video. Ahí, en el buscador, ingresar a Conmebol Libertadores y pulsar seguir. Una vez dentro de la cuenta de Conmebol Libertadores, se busca videos en vivo, y ahí le aparecerán los encuentros y los horarios para verlos.

De momento, uno de los mayores obstáculos para que la gente aproveche esta transmisión en Bolivia es el costo y la cobertura de los megas si no se cuenta con una red de wifi. Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones ya disponen de bolsas ilimitadas por horas o nocturnas, que pueden llegar a costar entre Bs 8 a Bs 20.

El servicio está disponible en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil. No para México.