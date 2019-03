Con el SUS la gente sufrirá más las condiciones precarias de los hospitales

Henry Montero, vocero del Colegio Médico, señaló que el SUS no cambió en nada en cuanto a salud, sólo fue el inicio de la campaña electoral del MAS mintiéndole a la población que tendrán un Seguro Único de Salud gratuito.

“Es una política parche, nuevamente en papeles está el seguro, pero la población no lo va a palpar, los hospitales colapsados, la maternidad acaba de suspender un paro por falta de condiciones, no se ha aumentado una sola cama, un solo recurso humano, no hay equipamiento, no hay absolutamente nada, y la población va a continuar sufriendo las condiciones precarias de nuestros hospitales” aseguró Montero, además de que eso no es sólo en Santa Cruz, a ningún hospital de Bolivia le llegó ni recursos humanos ni equipamiento.

Asegura que lo único que aumentarán serán las colas afuera de los hospitales ya que el médico seguirá atendiendo a sus 24 pacientes y las colas para sacar consulta van a aumentar, es decir que si uno tenía que esperar antes 1 semana para una ficha ahora deberá esperar 3 o 4 semanas.

Concluyó lamentando que por política quieran sepultar la salud.

Fuente: Unitel