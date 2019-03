Corrupción en FFAA causan daño económico de $us 40 millones al Estado boliviano

Ministerio de Defensa

Daño económico de $us 40.4 millones por corrupción

EL CASO DE LAS BARCAZAS CHINAS AúN PENDIENTE EN DEFENSA.

LA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES DEL EJÉRCITO TAMBIÉN QUEBRÓ.

El Ministerio de Defensa arrastra cinco procesos judiciales contra exfuncionarios, militares y representantes de empresas que están implicados en hechos de corrupción, los cuales dejaron un daño económico por 40.426.008 de dólares. El caso de las Barcazas Chinas aún está a la espera de que se instale el juicio oral contra los involucrados.

El director general de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, José Ugalde, explicó que esa unidad tiene alrededor de mil procesos penales que instaló por diversos actos ilícitos, entre los más importantes están el caso de las Barcazas Chinas, contra el Comando de Ingeniería del Ejército, la denuncia por las avionetas T-33, caso Pagador y el proceso contra la Empresa de Construcción del Ejército (ECE).

Además del proceso penal contra el senador de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, por la falsificación de su libreta de Servicio Militar. El único caso con sentencia ejecutoriada es contra los nueve implicados por la desactivación de 36 misiles chinos y entregados a la Embajada de Estados Unidos en el 2005.

PROCESOS

El proceso de investigación por las barcazas chinas se inició en 2009, donde la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) firmó un contrato con las empresas Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co., Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) Co., Ltd., para la adquisición de 16 embarcaciones y 2 remolcadores. El Estado pagó 28.9 millones de dólares por la compra y transporte.

Estas embarcaciones debieron ser entregadas a finales del 2010, pero estos nunca llegaron al país porque fueron retenidas por ambas empresas chinas, se inició un proceso penal contra 22 personas. Entre ellos está el exgerente de Enabol, Freddy Ballesteros, Mauricio Velasco, además de los empresarios extranjeros, Carlos Jang Hur, Lee Young Soo, Jung Chun Sub y otros.

Los delitos por los que fueron imputados son contratos lesivos al estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado, asociación delictuosa. Están a la espera de que se inicie el juicio oral.

QUIEBRA

El segundo hecho relevante tiene que ver con la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), que dejó un daño económico de 60.919.828 bolivianos, dinero que fue entregado como anticipo para la ejecución de seis obras en distintos puntos del país. Por este hecho fueron detenidos cinco militares, entre ellos el exgerente de la ECE, Germán Apaza López, fueron imputados por los delitos de incumplimiento de contratos, peculado y enriquecimiento ilícito. El proceso se encuentra en la etapa preparatoria, es decir que después de cuatro años la Fiscalía aún no presentó una acusación formal contra los implicados.

El tercer proceso por el caso contra el Comando de Ingeniería del Ejército (CIE), por el cemento asfáltico, por ese caso existe un daño de 10.573.200 de bolivianos. Por este hecho fue procesado el general Mario Merino Revollo, ejecutivo del CIE y otras dos personas por los delitos de incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

AVIONETAS

Un cuarto proceso está vinculado al caso aviones T-33 que ocasionó un daño económico de al menos 5.392.332bolivianos, en este caso son procesados siete exfuncionarios, uno de ellos que es Alfonso Kreidler Guzmán falleció y el proceso continua contra el resto de los coprocesados. Todos fueron imputados por delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica, está en la etapa de juicio oral.

Por último, el director jurídico indicó que el quinto proceso judicial es el denominado caso Pagador, donde está involucrado el Almirante Freddy Ballesteros (también implicado en el caso Barcazas), el daño económico es de 3.335.662 de bolivianos. Fueron imputados por delitos de incumplimiento de deberes, peculado y enriquecimiento ilícito, el inicio de juicio oral debió desarrollarse el pasado 24 de enero de la presente gestión.

Toda esta información fue presentada en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial de gestión del Ministerio de Defensa, donde no estaba presente el titular de esa cartera de estado, Javier Zabaleta.

PRESUPUESTO 2019

El director de Asuntos Administrativos, Adalid Patty señaló que para la presente gestión se destinó un presupuesto inicial de 3.288.402.850 bolivianos. De este monto total, el 79 por ciento será derivado para gastos corrientes, es decir, 3.070.673.168 bolivianos y el porcentaje restante será destinado a gastos de inversión.

El Diario / La Paz