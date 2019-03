Dellien: “Estoy para jugar en cualquier nivel”

El tenista Hugo Dellien, hoy en día el deportista más renombrado de Bolivia en el exterior, está en una gran etapa de su carrera: alcanzó el puesto 87 del ranking ATP y cada vez más se inserta en el circuito mundial.

Los Tiempos conversó con el “Tigre”, quien actualmente disputa el Challenger de Santiago, sobre este gran momento que atraviesa en su carrera.

LT: ¿Qué evaluación saca de su participación al momento?

HD: Un gran comienzo de año, me da mucha confianza para lo que viene de ahora en adelante. Siempre es bueno comenzar el año de esta manera para poder trazarse objetivos grandes.

LT: ¿Cómo se preparó para este año de retos?

HD: Como todos los años, muy duro, trabajé mucho la parte física, sobre todo para poder tener una buena base para todo el año: tres horas y 30 minutos de tenis y tres horas y 30 minutos de (trabajo) físico de lunes a sábado.

LT: ¿Qué conclusiones saca de sus participaciones en los ATP de Brasil y Argentina?

HD: Fueron semanas donde aprendí mucho del nuevo nivel que tengo que tener para competir con los mejores del mundo. Me da confianza y me hace dar cuenta que ya estoy preparado para cualquier nivel. Hice un cambio muy grande en lo mental y creo que eso es por estar jugando y entrenando con esta clases de jugadores.

LT: Llegar a cuartos de final en Río y Sao Paulo lo llevó a su mejor posición en el ranking de ATP. ¿Cómo se siente?

HD: Contento, pero no conforme porque sé que puedo más y estamos trabajando para seguir escalando.

LT: Hugo, lo conocemos desde que jugaba en Junior ahora en Profesional, ¿cuánto cree que ha crecido en el tenis?

HD: Mucho, fui aprendiendo de cada nivel y ahora estoy en el nivel más alto del circuito profesional, creo que estoy haciendo las cosas bien para estar acá.

LT: Sabemos que se trazó este año como el de las metas. ¿Cuántas ha cumplido en la primera cuarta parte de este año?

HD: Sólo dos, que es volver al top 100 y entrar al Cuadro Principal de un Grand Slam. Ahora toca la más difícil que es estar en el Top 50.

LT: Hizo un anuncio que emocionó a Bolivia: irá al cuadro principal de Roland Garros. ¿Cómo se dio esta oportunidad?

HD: Ganando partidos, subiendo en el ranking para entrar a esos torneos que se juegan por ranking.

LT: ¿Qué otros torneos se avecinan para Hugo Dellien?

HD: El Miami Open que es un Máster 1000 y después el ATP 250 de Houston en EEUU y después en Europa la gira previa a Roland Garros, en Barcelona, Múnich, Estoril y Budapest”.

LT: En esta etapa de jugador profesional, ¿la exigencia se hace mayor?

HD: Siempre hay más exigencia, el nivel te lo va exigiendo. Mientras más arriba estás, más difíciles son las cosas y hay menos margen de error. Todos (los tenistas) están bien preparados y con un equipo de trabajo personalizado. Eso me falta a mí, tratar de personalizar más mi equipo, pero para eso es con una buena inversión y hoy por hoy todavía no la tengo.

LT: Aún falta mucho pero hay que estar listos para la Copa Davis. ¿Cómo evalúa a Guatemala como rival? ¿Qué opina de Óscar Blacutt como el nuevo capitán?

HD: Tenemos una linda chance de poder ganar, somos favoritos y creo que ya es momento de hacernos cargo de que Bolivia está para pelear por el Grupo 1. Sobre el nuevo capitán, la verdad que no lo conozco y no he escuchando nada sobre él, tampoco nos hemos puesto en contacto, entonces no puedo dar una opinión de una persona que no conozco, pero seguramente debe tener el perfil y debe estar capacitado para estar donde ahora está, por algo fue designado capitán. De mi lado haré todo lo que él necesite para que pueda hacer su trabajo lo más simple posible y ponerme a la disposición de él para que nos vaya bien a todos. Por algo es una competencia por equipos, entonces tenemos que ser una familia para poder ganar la serie.

FICHA PERSONAL

Hugo Dellien Velasco

Apodo: El “Tigre de Moxos”

Fecha de nacimiento: Trinidad (Beni), 16 de junio de 1993

País: Bolivia

Altura: 1,78 m

Peso: 74 Kg

Brazo: Derecho

Equipo de trabajo: Alejandro Fabbri (DT Tenis), Equipo SportsLab (Físico), Dok (kinesiología), Luciano Spena (nutrición), Carolina Poehlman representante), Juan Carlos Añez junto con su equipo (redes sociales) y Fernando Pereira (prensa).

Hugo agradece el apoyo de Bolivia:

El tenista Hugo Dellien es un agradecido con Dios, la vida y los bolivianos por el gran momento que atraviesa y el apoyo recibido.

“Darles las gracias por acompañarme en cada partido y cada torneo, por las buenas vibras que me hacen llegar mediante mensajes y videos. Y de mi parte daré siempre lo mejor para representarlos de la mejor manera”, indicó.

El “Tigre” avanza en Santiago:

En la continuidad de su calendario deportivo 2019, Hugo Dellien inició ayer su participación en singles del Challenger de Santiago con victoria 2-1 sobre Joao Menezes de Brasil.

Los parciales fueron de 4-6, 6-4 y 6-4. Su próximo rival será el italiano Gian Marco Moroni, por octavos de final.

En dobles, Dellien y Guillermo Durán (ARG) superaron 5-7, 6-3 y 10-7 a Pedro Martínez-Daniel Gimeno (ESP).