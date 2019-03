Desempleados de Huanuni toman la bocamina La Suerte y exigen trabajo

La toma empezó a las 12.00 y será hasta tener una respuesta de las autoridades, indicó otro de los hombres en protesta.

Desempleados de Huanuni. Foto: Cortesía

La Paz, 25 de marzo (ANF).- Medio centenar de desocupados del distrito minero de Huanuni tomaron este lunes al medio día la bocamina La Suerte de la Empresa Minera Huanuni para exigir fuentes de empleo al gobierno.

Los movilizados cursaron en dos oportunidades, en 2018, cartas al presidente Evo Morales para que los reciba y busque una solución a su demanda, hasta ahora sin resultados.

También dirigieron otra misiva al senador Pedro Montes, exdirigente de la empresa Huanuni, para que intermedie en una solución al desempleo que se vive en la región, pero no recibieron respuesta.

Los desempleados también pidieron la intermediación del comité cívico de Huanuni, y de igual forma no recibieron respuesta.

“Queremos fuentes laborales, ya nos hemos cansado de enviar notas y que no nos escuche el gobierno, ya no tenemos pan para nuestras familias, ya no tenemos que comer”, dijo a ANF Daniel Jarro Acerico, uno de los movilizados.

La toma empezó a las 12.00 y será hasta tener una respuesta de las autoridades, indicó otro de los hombres en protesta.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de pobreza en el municipio de Huanuni llega al 24%.

La bocamina La Suerte queda al lado del cerro Posokoni, donde la empresa minera Huanuni trabajaba un proyecto de extracción de minerales complejos.

El 17 de enero de esta gestión, desempleados de Huanuni llegaron desde Oruro a La Paz para exigir al gobierno fuentes de trabajo.

Ya en una anterior ocasión, un joven del distrito minero atravesó toda la ruta solo hasta la ciudad de La Paz para demandar fuentes laborales para su región.