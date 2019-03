Diputada Franco: SIN debería cobrar impuestos a los cocaleros del Chapare y al sector informal de Bolivia

“¿Por qué no habla (el SIN) de los cocaleros del Chapare? Porque es la base electoral que tiene el gobiernista Movimiento al Socialismo”, sostuvo la parlamentaria de oposición.



Franco al SIN: deberían regular a los coleros del Chapare y al sector informal

Dirigente Loza y los cocaleros del Chapare.

La Paz, 20 de marzo (Urgentebo).- La diputada de Unidad Demócrata (UD) Shirley Franco indicó este miércoles que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), antes de pretender cobrar impuestos de las personas que ofertan productos en las redes sociales, deberían regular a los cocaleros del Chapare (Cochabamba) y al sector informal.

“Se debería pensar en los cocaleros del Chapare, se debería pensar en un sector informal, estamos hablando en este caso del comercio que está inundando las calles de nuestro país. En particular ¿por qué no habla de estos dos sectores, el Gobierno? Porque estamos en un año electoral y en particular ¿Por qué no habla de los cocaleros del Chapare? Porque es la base electoral que tiene el Movimiento al Socialismo”, manifestó.

En la pasada jornada, el presidente del SIN, Mario Cazón, pidió a las personas y organizaciones que realizan negocios por la plataformas digitales que paguen impuestos. “Estamos trabajando arduamente para poder lograr que estos contribuyentes, de manera voluntaria se inscriban en el padrón nacional del contribuyente”, señaló.

En tal sentido, la legisladora dijo que existe una mirada discrecional por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, puesto que no busca la manera de regular a los sectores mencionados para que aporten al aparato productivo del país.

“Los que debe hacer Impuesto Nacionales es empezar a identificar a estos grandes empresarios que se mantiene en el anonimato y en la informalidad. Hoy por hoy debemos ser apenas el 30 por ciento de aparato productivo formal del país que estamos sosteniendo el Tesoro General de la Nación”, acotó.

